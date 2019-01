Užasna tragedija: Pijani baba i deda ispekli unuka u rerni (video)

Jedanaestomesečna beba je spaljena u rerni u koju su je stavili pijani baba i deda u Rusiji, kojima je majka deteta Viktorija Sagalakov (20) ostavila sina Maksima na čuvanje. Tragedija se dogodila u Kakasiji u Rusiji.

Policija je izjavila da je 47-godišnji deda bacio bebu u pećnicu nakon što se napio. Član porodice otkrio je dečakovo spaljeno telo i pozvao policiju koja je uhapsila dedu i njegovu 42-godišnju suprugu zbog ubistva.

– Deda i baba su bili pijani i ubili su bebu – navodi se u izjavi regionalnog istražnog odbora zaduženog za ispitivanje ozbiljnog kriminala.

Tačan uzrok smrti je pod forenzičkom istragom, ali se pretpostavlja da je dete umrlo od spaljivanja.

Jedan komšija je rekao da je deda bio napolju i napio se votkom. Kada se vratio, dete je bacio u peć na drva.

Baka i deda su uhapšeni i pokrenuta je krivična istraga u vezi sa namernim ubistvom bespomoćnog maloletnika. Oni su uhapšeni u svojoj kući, a preti im i doživotna zatvorska kazna.

Komšija Evgenij Borgojakov rekao je za rusku televiziju da je deda „poludeo od alkohola“.

– Vratio se kući i čuli smo da je gurnuo bebu u peć na drva. To je bilo to – dodao je on.

Majka Viktorija Sagalakova ostavila je emotivnu poruku na društvenim medijima.

„Počivaj u miru, ljubljeni moj“, napisala je. „Moj dragi sine. Moj bol prestaje ni na minut.“

Rođaka Natalija Sagataieva rekla je da su se baka i deda često brinuli o detetu dok je majka bila odsutna i da su ga dobro čuvali.

– Jednostavno ne mogu da verujem da se to dogodilo – rekla je ona.