Uznemirujući snimak: Brutalno pretukao ženu na ulici dok su svedoci nemo posmatrali

Američku i svetsku javnost potresao je slučaj nasilja koji je usred bela dana u ponedeljak dogodio ispred jedne zgrade u Njujorku kada je brutalno pretučena 65-godišnja Azijatkinja.

Na snimku nadzorne kamere vidi se muškarac koji ženu udara nogama u glavu, a svedoci tvrde da je pri tom vikao „ne pripadaš ovde“.

Uznemirujući detalj na snimku su svedoci koji su bili na par metara od nasilnika i ceo događaj nemo posmatrali i nijednog trenutka nisu prišli u pomoć nesrećnoj ženi. Na snimku iz hodnika zgrade se najpre vidi radnik dostave koji posmatra šta se dešava na ulici, a zatim je došao i radnik obezbeđenja zgrade, koji je, kako se čini, samo zatvorio ulazna vrata.

Brandon Elliot has been ARRESTED and CHARGED for the #HateCrime assault in #Midtown Manhattan. #YourCityYourCall pic.twitter.com/w7RJrSBSC9

— NYPD Crime Stoppers (@NYPDTips) March 31, 2021