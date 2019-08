Uznemirujući snimci: Eksplozija cisterne, najmanje 60 mrtvih (foto, video)

Najmanje 61 osoba je poginula, a 65 povređeno u eksploziji cisterne sa naftom u Tanzaniji.

Među povređenima, koji su zadobili teške opekotine, ima onih koji su pokušavali da izvuku gorivo iz cisterne posle udesa, prenosi Rojters.

​Eksplozija se dogodila kada se cisterna prevrnula pokušavajući da izbegne moped na oko 200 kilometara zapadno od prestonice Dar el Salam.

BREAKING: Dozens of people feared dead as a fuel tanker involved in an accident explodes into a fire ball in Morogoro, #Tanzania. Initial reports say 70+ killed. (Multiple sources) pic.twitter.com/2tF7MeqMt4

— Mogadishu Update (@Magdashi3) August 10, 2019