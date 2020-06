Uznemirujući video: Policija gazi demonstrante u Detroitu

Šef policije Detroita brani postupak svojih podređenih izjavom da su „postupili ispravno“, nakon što se pojavio snimak kako se policijsko vozilo polako približava grupi demonstranata a zatim povećava brzinu na 40 kilometara na čas usled čega je došlo do povreda nekoliko ljudi.

Detroit Police Department drove into 10-12 protesters including myself. Multiple people are going to the hospital. #NoJusticeNoPeace #detroitpolice #GeorgeFloyd #BreonnaTayor #PoliceBrutality pic.twitter.com/etj3a6ejzN

— Activist Ethan Ketner (@DJEazyTwist) June 29, 2020