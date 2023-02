Varhelji: Srbiji je trebalo veliko političko ulaganje za reformu pravosuđa

BRISEL – Komesar za proširenje Oliver Varhelji je danas u Evropskom parlamentu izjavio, odgovarajući na pitanja evropskih poslanika, da će Srbija ispuniti sve kriterije Evropske unije u oblasti pravosuđa, ako ispuni sve elemente ustavne reforme pravosuđa.

„Reforma pravosuđa u Srbiji je bila izuzetno važna i bila su potrebna velika politička ulaganja da se to dobije, ali sada je ona tu. Za ovu veliku reformu bio je potreban nacionalni referendum. Parlament je prešao na sledeći korak nedavno, a to je usvajanje zakona da bi se reforma primenila. Put je još dalek i ako Srbija ispuni sve elemente ove reforme, onda bi to bilo dovoljno što se tiče pravosuđa“, naglasio je Varhelji.

Što se tiče medija, Varhelji kaže da je pred Srbijom je dugi spisak onoga što treba da se uradi.

„Iz tog razloga mi smo sa Srbijom napravili putokaz za ove reforme. Ovaj putokaz je direktno pod nadzorom premijerke. U Beogradu je svima jasno da je ovo deo temeljnih klastera u pregovorima za članstvo sa EU. Napredak u ovom klasteru će biti ocenjen u oblasti sloboda medija. Pomažemo lokalnim medijima s našim fondovima i mislim da taj putokaz treba da donese medijsku ravnotežu u Srbiji“, rekao je on.

Na pitanje hrvatskog poslanika Valtera Flege o procesu integracije zemalja Zapadnog Balkana u poslednjih deset godina, komesar je izjavio da nije zadovoljan, ali da je to prioritet Unije i da smatra da će do kraja mandata ove EK, jedna zemlja sa Zapadnog Balkana, biti spremna da postane EU članica.

„Kada pogledam dnevni red Saveta EU i kada pogledam šta su radili 2019 godine, vidi se da se te godine tema integracije vratila u Savet Unije. To pokazuje da je integracija ponovo prioritet EU. Zanimljivo je to što je ruska agresija na Ukrajinu samo pojačala interes za proširenje prema zemljama Zapadnog Balkana“, rekao je on, napominjući da to nije dovoljno i da se sada mora krenuti u akciju.

EU treba da se fokusira na kompletno donošenje institucionalnih odluka koje može da donese kada se kriteriji ispune i da ubrza proces pristupanja, istakao je Varhelji.

„Zbog toga smo izašli sa važnim ekonomskim planom ne samo da bismo ubrzali proces širenja, nego i da što pre pomognemo tim državama da postignu standarde. Mi se bavimo ključnim izazovima ovog regiona. Najranljivija tačka regiona je energetika i ključni prioritet je da nađemo alternativne puteve za snadbdevanje za Zapadni Balkan. Na tome radimo. Mogu da vam kažem da ćete do kraja mandata ove Komisije da vidite da se Zapadni Balkan brže razvija i približava svim strandardima nego što je toa bio slučaj dosad“, naglasio je Varhelji.

Na kraju je dodao da je uveren da će jedna država Zapadnog Balkana biti spremna da uđe u EU na kraju mandata ove Evropske komisije, ali nije kazao na koju zemlju misli.

(Tanjug)

