Vazduh u Sarajevu danas „nezdrav“

SARAJEVO – Sarajevo je i danas najzagađeniji grad u Federaciji BiH, sa indeksom kvaliteta vazduha 193, zbog čega je okarakterisan kao nezdrav.

Kako prenosi sajt „Zrak ekoakcija“, prema merenju u 12 časova, vazduh je nezdrav u Tešnju, gde je indeks 173, Zenici i Bihaću 165, Maglaju 159, Visokom 157, kao i u Tuzli 156.

Kada je vazduh ocenjen kao nezdrav, moguća je pojava pojačanih simptoma i intenziteta bolesti kod osoba s bolestima srca i disajnih organa, poput astme, dok bi svi ostali mogli da počnu da osećaju negativan uticaj zagađenja na zdravlje, prenosi Srna.

Plućni i srčani bolesnici, trudnice, deca i starije osobe treba da smanje bilo kakve spoljne fizičke aktivnosti, dok bi svi ostali trebalo da izbegavaju produžena ili veća naprezanja tokom boravka napolju.

Indeks kvaliteta vazduha od 0 do 50 je dobar, od 51 do 100 umereno zagađen, od 101 do 150 nezdrav za osetljive grupe stanovništva, od 151 do 200 nezdrav, a od 201 do 300 vrlo nezdrav dok je više od 300 opasan po zdravlje.

(Tanjug)

