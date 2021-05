Vektor želi da registruje vakcinu EpiVakKorona u SZO

MOSKVA – Ruski državni institut za virusologiju i biotehnologiju, Vektor, planira da podnese aplikaciju Svetskoj zdravstvenoj organizaciji (SZO) da se odobri EpiVakKorona vakcina protiv kovida-19, rekao je danas generalni direktor Vektora Rinat Maksjutov za TAS S.

On je dodao, međutim, da to zasad nije prioritet, s obzirom na to da je institut fokusiran da izađe u susret potrebama Rusije za vakcinama, dodao je.

„Vektor planira da pošalje aplikaciju u sedište SZO. Ovo je direktno povezano sa pitanjem izvoza vakcina. U međuvremenu, prioritet nam je da pokrijemo domaće tržiste, da zaštitimo ruske građane“, kazao je Maksjutov.

EpiVakKorona, koju je razvio Vektor, je druga ruska vakcina protiv kovida-19.

Registrovana je 14. oktobra prošle godine.

Ova vakcina se, prema ranijem saopštenju ruskog sektora za zaštitu pacijenata Rospotrebnadzor, pokazala 100 odsto efikasnom u ranim fazama ispitivanja.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.