Venecuela podigla lovce na američki špijunski avion, Amerika okrivila — Rusiju (video)

Američke vlasti saopštile su da se jedan venecuelanski borbeni avion opasno približio američkom lovcu u međunarodnom vazdušnom prostoru iznad Kariba i tako ugrozio bezbednost posade američke letelice.

1 of 2 JUST RELEASED #Venezuela SU-30 Flanker “aggressively shadowed” a U.S. EP-3 aircraft at an unsafe distance July 19, jeopardizing the crew & aircraft. The EP-3 was performing a multi-nationally recognized & approved mission in international airspace over #CaribbeanSea. pic.twitter.com/edjmPqXbmP

— U.S. Southern Command (@Southcom) July 21, 2019