Veoma komplikovana situacija, strahujem za budućnost Srba

NJUJORK – Predsednik Srbije Aleksandar Vučić upoznao je večeras Savet bezbednosti UN, ali i svetsku javnost, sa nastojanjem Prištine da pravnim i politickim nasiljem, ekonomskim pritiscima i jednostranim potezima, poput uvođenja taksi i formiranja tzv vojske Kosova, stvori novu situaciju na terenu i iznudi priznanje od Srbije, mimo dijaloga o normalizaciji odnosa sa Beogradom.

Vučić je rekao da je uplašen za budućnost srpskog naroda, ali i celog regiona.

Predsednik Srbije istakao je, na hitno sazvanoj sednici Saveta bezbednosti UN, povodom situacije na Kosovu, da Priština nije ispunila obaveze iz sporazuma koje je potpisala u Briselu, kao i da krši CEFTA sporazum i S SP.

Situacija je, istakao je srpski predsednik, užasno komplikovana.

„Uplašen sam za budućnost naroda u celom regionu“, istakao je Vučić.

On je rekao da je zahvalan što se sednica održava po hitnom postupku, jer je jako bitno i i pravedno da se tako učini zbog užasno komplikovane situacije na terenu.

„To znači da se mi suočavamo sa sve više poteškoća u oblasti Kosova i Metohije. Moram reći da sam jako zabrinut, i čak pomalo uplašen za budućnost ne samo mog naroda i naše zemlje Srbije, već celokuponog regiona“, kazao je on.

Vučić je dodao da je pažljivo slušao uvodni govor podgeneralnog sekretara UN De la Kroa, i kazao da bi želeo nešto drugačije od onoga što je rekao da prenese, iako se slaže sa puno stvari iz tog izlaganja.

„Želeo sam da kažem da je Srbija uložila ogromne napore i puno truda kako bi uspostavila mir i stabilnost na celokupnom Zapadnom Balkanu. Činili smo sve kako bi se suzdržali od odgpvora na razne provokacije koje su dolazile iz Prištine. Mi ne prihvatamo takvu vrstu fraze da neko poziva „obe strane da nesto učine ili ne učine“. Srbija, kao što znate, učinila je skoro sve kako bi sprovela u delo sve što je do sada dogovore. Kao što znate potpisali smo prvi dogovor Beograda i Prištine, i Srbija je ispunila sve svoje obaveze. Učinili smo puno ustupaka i bilo je jako teško za našu javnost da to prihvatimo, ali smo sproveli“, rekao je on.

Vučić je podvukao da s druge strane jedina obaveza koju je morala da realizuje Priština, a šest od 15 tačaka dogovora se tiče te jedne obaveze, a to je formianje Zajednice srpskih opština.

„To je jedna jedina obaveza i danas je 2. 070 dan kako nije sprovedeno u delo i nemaju nameru da to učine u budućnosti. S druge strane Srbija je ispunila sve vezano za sporazum o policiji, sudstvo, telekomunikacijama, učešće u opštinskim izborima po kosovskom zakonu, apsolutno sve što smo potpisali. Ali to nije bilo dovoljno“, naglasio je on govoreći na engleskom jeziku.

Podsetio je da je Srbija upozoravala Prištinu i ljude iz EU, jer smo imali i idalje smo u procesu dijalog pod posredovanjem Unije, kojia treba da reši naše probleme kroz dijalog, da na ne teraju u tešku situaciju koja će stvoriti užasnu atmosferu između nas, kada žele da postanu članica međunarodnih organizacija, što smatramo provokacijom, jer je Srbija jedina međunarodno priznata država po Rezoluciji UN 1244.

„Osim ako se nešto nije promenilo“, kazao je dalje.

„Preklinjali smo da ne idu na glasanje za člansvo u Interpol, UNESKO i ENTSO-E. Oni su računali na podršku SAD i mnogih evropskih država, nadajući se da će pobediti. U prvoj rundi dobili su manje od 50 odsto galsova. Onda su počeli da okrivljuju Srbiju kao da je naša greška, kao da je trebalo da ih podržavamo, kao da je bila to neka naša obaveza. Bilo je mnogo zemalja, bitnih, širom sveta, koje su glasale protiv njihovog zahteva“, rekao je on.

Vučić je ukazao da je potom Priština, ođedbnom, uspostavila tarifu suprotno CEFTA sporazumu i S SP, tarife protiv Srbije i BiH.

„Najpre 10 odsto, a kada su videli da je albanska javnsot reagovala dobro na to, povećali na 100 procenata. Oni su čak ubili svaki vid trgovine između centralne Sbrije i Kosova. Čak šta više ugrozili su celokupnu srpsku zajednicu na Kosovu i Metohiji, jer je to jedini način za njih da zarađuju, da prežive, dobiju lekove, i to je oduvek bio jedini način da prežive. Prekršili su sve sporazume na koje se poziva čak i EU“, objasnio je on.

„Stavimo to sve na stranu. Možete li zamisliti nekog u 21 veku koji zabranjuje i sprečava slobodnu protok ljudi i dobara, samo što ne voli političke odluke druge strane“, upitao je Vučić.

Predsednik Srbije je ukazao da je Kosovo i Metodija zvanično teritorija sa najmanjom stopom povratnika u svetu, od svega 1,5 odsto.

„Samo toliko ljudi se vratilo i to uglavnom u zgarišta“, rekao je Vučić i podsetio da postoji obaveza Unmika da osigura bezbedan povratak svim povratnicima u njihove domove.

Kako je rekao, ne postoji nijedan takav problem u ceom svetu, niti išta slično tome.

Vučić je podsetio da je Bogdan Mitrović iz Mušotišta kada je hteo da obiđu svoju razrušenu kuću surovo tretiran u prisustvu ćerki i unuka i pritvoren, bez dalje istrage i da to nije jedini slučaj onoga što rade Srbima koji se usude ne da se vrate na svoja ognjišta već i da se obiđu svoje kuće.

On je kazao da je Priština najavljivala od 2014. da će stovoriti sopstvenu vojsku i da je još bivši ministar spoljnih poslova Ivan Mrkić još u martu 2014. upozorilo generalnog sekretara UN Ban Ki MUna o mogućosti stvaranja vojske i velike opasnosti od kosvoskih bezbenosnih snaga.

Vučić je podsetio da rezolucijom 1244 nastaje zakonski okvir za nastavak međunarodnog prisustva na KiM, kao i mandat za bezbedno okruženje za sve u tom smislu.

„Unmik će blisko sarađivati sa međunarodnim snagama na KiM. Podsetio bi na tačku 4, aneks 2 rezolucije 1244 koja predviđa međunarodno bezbednosno prisustvo sa značajnim ucešćem NATO, što mora biti pod jedinstvenom komandom uz obavezu da obbezbedi bezbedni povratak svih interno raseljenih lica ili izbeglica“.

Vučić kaže da član 9 predviđa ne samo demilitaraizaciju OVK već i svih drugih naoružaniih kosvskih albanskih snaga i grupa, što je potpino jasno.

„Iz kog dokumenta proisteče suvereno pravo da osnuju svoju vosjku? Nigde to nije napisano u tom obliku ni u njihovom ustavu. Oni kažu kažu član 1.44 stav dva“, rekao je Vučić i dodao da za svaki amadman mora da se traži odobrenje dve trećine poslanika uključujući i srpskih poslanika koji imaju zagarantovana mesta.

„Nisu mogli da nađu sedam Srba koji će glasati za to i onda koga je briga o zakonu i činjenicu i osnovali su tzv. kosvoske oružane snage“.

Vučić dodaje da su ipak iznenađujuće dobili ogromnu podršku za to sa mnogih zapadnih adresa.

Kaže i da za prisustvo vojno na severu KiM i da se kreću sa ornužanim snagama na severu moraju da dobiju salganost od NATO i odobrenje od lokalne sprske zajednice.

„Već su prekršili to pravilo nekoliko puta, čak su i pretukli šefa srpskog pregovračkog tima, koji je sedeo na okruglom stolu u severnoj Mitrovici“.

„Potpredsednik UN Lakroa je rekao da su u Prištini ljuti zbog Interpola, ali mi smo im rekli da to ne rade, preklinjali smo ih da to ne rade bez završetka dijaloga. Samo smo se branili,branili smo svoju suverenu državu Srbiju u skladu sa Poveljom UN“, istakao je Vučić.

Dodao je da su neki rekli da je to zbog toga što smo započeli kampanju za povlačenje priznannja Kosova.

„Želim da kažem da, otkako smo započeli dijalog 2012, i nastavili 2013, oni su dobili 19 novih priznanja a mi nismo ništa rekli, nismo bili ljuti, nikog nismo napadali, nikom nismo pretili, ali kad je počeo obrnuti proces ođednom to postala greška“, rekao je Vučić.

Prema njegovim rečima, Srbija je oduvek činila sve da bi održala stabilnost i mir širom regije i sudržva se od toga da vuče pogrešne poteze jer smo loše prošli u prošlosti.

„I ne želimo da naša deca provode u raznim ratovima. Ali, preklinjem sve vas, i to je moja najveća molba večeras, mora neko da spreci te ljude, da ih zaustavi, jer te mere koje su nedavno doneli – to je nešto što nije usklađeno sa 21. vekom“, poručio je Vučić.

Vučić je rekao i da je Priština izabrala novi pregovarački tim u kojem su ljudi iz OVK koji su pod istragom zbog zločina nad srpskim civilima.

Stavili su sve njihove preduslove i zahteve za nastavak dijaloga, da Sbija prizna nezavisnost kosova, da razume da su granice Kosova one koje oni misle da jesu i da neće promeniti čak ni oblik države, kao unitarne, zato što će Srbi dobiti – ništa.

„Moje pitanje za sve vas. . .taj budući dijalog, na čemu bi trebalo da se zasniva, na klikerima sa kojima će se deca igrati u dvorištima ili šta?“, upitao je Vučić.

On je rekao da je, pored svega što je rekao, Srbija spremna da nastavi proces dijaloga i da Srbiaj želi da pozove UN da preduzme veću ulogu u budućnsoti.

„Nemamo ništa protiv da dijalog bude pod pokroviteljstvom EU, ali želimo da se mnogo više uključe UN u proces. Mi moramo da vidimo korake i poteze koje će povući Priština, moraju da povuku te užasne tarife i druge poteze i mi ćemo naći načina da obezbedimo bezbednost našeg naroda“, zaključio je predsednik Vučić.

(Tanjug)