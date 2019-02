Vijetnam: Pred samit, jača kontrola političkih aktivista

HANOJ – Više od desetak istaknutih vijetnamskih političkih aktivista izjavilo je da je policija pojačala nadzor i sprečila ih da napuste domove u Hanoju, dok se prestonica Vijetnama priprema da bude domaćin samita između lidera SAD i Severne Koreje Donalda Trampa i Kim Džong-una.

Uprkos sveobuhvatnim ekonomskim i socijalnim reformama u Vijetnamu, vladajuća Komunistička partija zadržava strogu kontrolu nad medijima i ne toleriše kritiku, preneo je Rojters.

Vijetnamski premijer Ngujen Suan Fuk je izjavio da bezbednost treba da bude prioritet.

Hanoj je proglasio sebe „gradom mira“ koji će biti domaćin samita.

Ngujen Či Tujen, aktivista poznat kao Anh Či, izjavio je da su službenici bezbednosti stacionirani ispred njegove kuće već dva dana.

„Oni me prate gde god da krenem i upozorili su me da mogu da budem zatvoren ako pređem reku i odem u centar (grada)“, rekao je on Rojtersu.

Policija mu je rekla da će čuvati njegovu kuću do 1. marta i da ih ne fotografiše.

Dao Tu Hue, Kineskinja, profesorka na univerzitetu u Hanoju, poznata po svojim antikomunističkim protestima, izjavila je da je policija počela da ograničava njeno kretanje sinoć.

Njena kuća je često blokirana tokom važnih događaja.

„Ovaj put oni su stroži i vrlo odlučni. Ne kažu zašto su blokirali moju kuću, samo kažu da ispunjavaju naredbe“, izjavila je Hue.

(Tanjug)