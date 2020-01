Višemilionski grad zatvoren: Ljudi se otimaju za hranu, dezinfikuju se ulice (video)

U Kini su zatvorili grad Vuhan, žarište opasne bolesti, koju izaziva nova vrsta koronavirusa. Stanovnicima višemilionskog grada se ne preporučuje da napuštaju teritoriju Vuhana, piše televizija „Zvezda“.

My cousin in Shanghai sent me this video. Apparently this happened today: a traveller with high fever from Wuhan went straight into a quarantine cage.#WuhanCoronavirus pic.twitter.com/NtFoeHpRTn

— Adam Ni (@adam_ni) January 23, 2020