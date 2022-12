VL: Obrazovanje i biznisi članova hrvatske fudbalske reprezentacije

ZAGREB – U Hrvatskoj i dalje traje euforija zbog plasmana hrvatske fudbalske reprezentacije na treće meste na Svetskom prvenstvu u Kataru, iako je to za jedno mesto lošiji plasman u odnosu na srebrnu medalju osvojenu na prethodnom u Rusiji, 2018.

Zagrebački Večernji list izdvojio je neke od članova tima „Vatrenih“, koji se izdvajaju po završenim školama ili biznisu koji su razvii uz fudbal.

Branič Dejan Lovren (33) završio je srednju školu za elektroinstalatera, a osim što sjajno igra za Zenit, u Novalji je otvorio i luksuzni hotel „Joel“ sa četiri zvezdice i kapacitetom od 60-ak kreveta i bazenom.

Na poduzetničkom planu aktivan je i Marčelo Brozović (30) sada igrač Intera. On je, piše list, odustao od srednje škole s 15 godina i posvetio se sportu. S obzirom na to da igra u prestonici mode – Milanu, bilo je pitanje vremena kada će se i on okrenuti ovom biznicu. Tako je pokrenuo svoju modnu marku „Hard Work Epic Brozo“ i već godinama, kažu,. ima svoj prepoznatljiv način poziranja s rukom na bradi. Upravo tako je, dodaju, napravljen i emotikon koji se nalazi na majicama branda. Osim toga, u svojoj Velikoj Gorici otvorio je i kafić „Epic Brozo“, kojim navodno upravlja njegova sestra Ema.

I Domagoj Vida (33), piše Večernji, ima zanimljivu strast uz fudbal. On se, naime, posvetio životinja. Za razliku od brojnih fudbalera koji ulažu u noćne klubove i kafiće, on je još nakon osvajanja svetskog srebra u Rusiji 2018. sa saradnicima odlučio da pokrene ekološku farmu crnih svinja u Donjem Miholjcu.

List piše da zanimljivu priču ima i Mateo Kovačić (28), koji je pohađao privatnu gimnaziju u Amruševoj, a u to je vreme bio i ministrant u župnoj crkvi svetog Antuna Padovanskog u Sesvetskim Selima, u kojoj je upoznao suprugu Izabel s kojom ima sina.

Suprugu je, kažu, u školskim klupama upoznao Ivan Perišić (33), koji je pre fudbalske karijere pohađao Ekonomsku i upravnu školu u Splitu, gde je upoznao suprugu Josipu.

Neki od hrvatskih reprezentativaca imaju i akademske ambicije i zbog sporta nisu zapostavili taj deo života, piše zagrebački dnevnik i kako primer navodi golmana Dominika Livakovića (27), koji je išao u Sportsku gimnaziju, a nakon mature upisao je studije međunarodnih odnosa i diplomatije, koje je, međutim, trenutno morao da zamrzne.

Njegov suigrač iz Dinama Bruno Petković (28) išao je u Ekonomsku školu, a u jednom intervjuu otkrio je da je bio jako dobar u matematici, pogotovo u petom i šestom razredu, kada je išao i na takmičenja. Fakultetsko obrazovanje je, kažu, na spisku njegovih želja.

Napadač Osasune Ante Budimir (31) nakon završene srednje Ekonomske škole krenuo je na Ekonomski fakultet, a Borna Sosa (24) u emisiji Roberta Knjaza otkrio je da bi, da nije fudbaler, bio fizičar jer mu je to bio najdraži predmet u školi. Upisao je i fakultet, nakratko je studirao komunikacijski menadžment na „Edward Bernays“ Visokoj školi za komunikacijski menadžment. Potvrdio je da je testove iz matematike u srednjoj pisao levom rukom, a sve ostale predmete desnom.

Andrej Kramarić (31) završio je zagrebačku XV gimnaziju, popularni MIOC. Opšte je poznato, piše list, da je za jednog sportistu prehrana jako važna, a o njoj sigurno mnogo zna Josip Juranović (27), koji je završio srednju školu za prehrambenog tehničara.

