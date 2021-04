Vlada u krizi, Krivokapić da pokrene dijalog o rekonstrukciji

PODGORICA – Vlada Zdravka Krivokapića u velikoj je i teškoj krizi, ocenio je Vladimir Pavićević iz Društva za istraživanje politike i političke teorije uz ocenu da bi racionalan potez crnogorskog premijera u ovom trenutku bio da pokrene dijalog o rekonstrukciji svoje vlade.

Pavićević je za Tanjug kazao da kriza vlade nije nastala ođednom, već je nastajala time što Zdravko Krivkopić posle četiri meseca i više nema nikakve rezultate i neefikasan je.

Takođe, Pavićević smatra da Zdravku Krivokapiću nedostaje i odlučnost i kao primere za to navodi to što za njega pritisak predstavljaju skupovi, kako kaže, malog broja ljudi koji blokiraju magistrale i tvrde za sebe da su patriote, kao i slučaj sa ministrom Vladimirom Leposavićem koga je sam izabrao.

„Od početka ima Vladu koja je manjinska, počiva na njegovim konstruktivnim greškama i sada se sve to sabralo“, kaže Pavićević i dodaje da vladu Zdravka Krivokapića danas samo drži to što je DPS iza sebe ostavio pustoš o kojoj će se dugo govoriti i što ljudi smatraju da je sve bolje od DPS-a Mila Đukanovića.

Pavićević primećuje da to ne sme da bude jedina stvar koja će održavati vladu.

„Vlada mora da pokaže rezultat, efikasnost, odlučnost“, navodi.

Na pitanje da li smatra da će doći do smene ministra Leposavića, Pavićević ističe da ako bi se desilo da Leposavić bude smenjen glasovima DPS-a, to bi u momentu značilo totalni kraj i krah političke karijere Zdravka Krivokapića.

Pavićević kaže da bi rekonstrukcija vlade koja bi obuhvatila ulaz političkih autoriteta iz Demokratskog fronta i pronalaženje mesta za predstavnike stranaka nacionalnih zajednica tako osnažena mogla da ima političku snagu da krene u reforme.

„Ova manjinska vlada koju je Krivokapić sveo na podršku tri ili četiri poslanika iz grupacije pobednika na izborima nema nikakvu budućnost“, naglašava.

Pavićević kaže i da se trenutno u Crnoj Gori govori dosta i o mogućnosti da se promeni sam predsednik Vlade, a za Krivokapića kaže da je „potpuno dezorijentisan“.

Kada je reč o situaciji u vezi uredbe za upis u državljanstvo, Pavićević smatra da to pitanje treba da se posmatra relaksiranije.

Navodeći da on ima i državljanstvo Crne Gore, ali i Srbije i to u skladu sa zakonima obe države, Pavićević kaže da već sada, na osnovu legislative koju je uveo DPS, može se imati dvojno državljanstvo.

Na konstataciju da je Knežević izneo sumnje da je Krivokapić razgovarao sa Đukanovićem na sednici Saveta za nacionalnu bezbednost, Pavićević kaže da uvek sudi na osnovu činjenica, ali da je Krivokapić, kada je uputio u Skupštinu predlog za razrešenje ministra Leposavića, znajući da, kako kaže, za to nema podršku poslanika koalicija koje su razvlastile DPS na izborima 30. avgusta, poslao vrlo ozbiljnu i za većinu građana neprijatnu poruku da je spreman da sa DPS ruši svog ministra.

„To je fakt, to je ono o čemu se mnogo govori, o čemu građani razmišljaju, a što Krivokapiću ne može da se zaboravi. Ukoliko bi se desilo da on pravi dodatne aranžmane sa Đukanovićem, koji je razvlašćen posle 30 godina, mislim da bi to izazvalo strašno ogorčenje najvećeg broja građana Crne Gore“, kazao je Pavićević.

Na pitanje da li cela situacija na političkoj sceni u Crnoj Gori može doprineti tome da DPS preuzme inicijativu, Pavićević kaže da je Krivokapić danas svojim delovanjem u crnogorskoj politici ta osoba koja najviše pomaže DPS Mila Đukanovića.

Dodaje i da je sada situacija takva da posle delovanja vlade Krivokapića, DPS je stabilan i snažan i da predstavlja ozbiljnu političku pretnju.

„Dobro je što za sada niko od ovih ključnih političkih formacija ne želi da sarađuje sa DPS. Jedini koji pokazuje neke znakove, preko slučaja Leposavić, je Zdravko Krivokapić. Mislim da to građani Crne Gore neće tolerisati“, zaključio je Pavićević.

