Vojni puč, proglašeno vanredno stanje, uhapšena Aung San Su Ći (foto)

Vojska Mjanmara proglasila je rano jutros vanredno stanje, preuzela vlast u državi i potvrdila da je sprovela hapšenja visokih vladinih funkcionera kao odgovor na prevaru za koju tvrde da je sprovedena tokom prošlogodišnjih opštih izbora.

Myanmar's military seized power in a coup against the democratically elected government of Nobel laureate Aung San Suu Kyi, who was detained along with other leaders of her National League for Democracy party in early morning raids https://t.co/RVIYN2VqAI pic.twitter.com/PBcz2MaD4X

