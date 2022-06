Volas: Isporuka teskog oruzja kljucna za Ukrajinu

BRISEL – Britanski ministar odbrane Ben Volas izjavio je danas da je Rusiji veoma teško i da bi uspeh Ukrajine mogao zavisiti od toga koliko brzo će moći da rasporedi teže oružje na liniju fronta radi otpočinjanja kontraofanzive.

„Mislim da je Rusija, otkrićemo, u veoma, veoma teškom položaju, svakako po dubini svojih rezervi i moralu i to će učiniti svaki metar za koji se bore još težim. A u isto vreme, sada će nešto od težeg naoružanja doći u ruke Ukrajine i to će ponovo promeniti ravnotežu“, rekao je on za CNN.

Volas je dodao da će Rusija očajnički pokušavati da pronađe neki oblik pobede, ma koliko mali, da bi njen moral bio malo bolji, ali nije uveren koliko dugo Rusija može da izdrži ovu ofanzivu.

„Rusija je na terenu mesecima. Oni su uglavnom bili raspoređeni tri meseca pre invazije. Nijedna vojska nije dizajnirana da bude regrutna vojska na taj način, loše opremljena, koja trpi ogromne gubitke“, naveo je on.

(Tanjug)

