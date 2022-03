Vreme za povlačenje Đukanovića je došlo, ali. . .

PODGORICA – Vreme da se predsednik države i Demokratske partije socijalista Milo Đukanović povuče je došlo, ali se čini da ga GP URA Dritana Abazovića ne meri dobro, poručio je poslanik Demokrata Vladimir Martinović.

On se osvrnuo na Đukanovićevu izjavu da će se povući iz političkog života i sa čela partije kada za to dođe vreme.

„Đukanović će se, kaže, povući kad za to dođe vreme. A mi mislili da će se povući kad za to dođe URA. Ili kad dođe Dritanovo vreme. U svakom slučaju, vreme je za to da se Đukanović povuče. Vreme jeste, ali izgleda da URA ne štopuje dobro“, napisao je Martinović na Tviteru.

Đukanović je sinoć u intervjuu za Radio Crna Gora, na pitanje da li će se povući iz političkog života i sa čela partije, kazao da će to učiniti kada dođe vreme, vodeći računa o tome šta su interesi Crne Gore i DPS-a.

„Kad će za to doći vreme, procenjivaću sam i sa ljudima sa kojima sam preuzeo odgovornost za budućnost partije koju predvodim, i sa ljudima do čijeg mišljenja držim“, rekao je Đukanović i dodao:

„Prirodno gledam na važnost promena u partiji i u državi. Generalno mislim da sve najbolje što sam mogao da dam i DPS-u i Crnoj Gori sam manje-više dao“.

