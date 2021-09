Vucic: Samo je srpska zastava zabranjena. . .

ISTANBUL – Predsednik Srbije Aleksandar Vučić primetio je da je poruka zajedničke pres konferencije predsednika Crne Gore i Hrvatske, da mrze Vučića, a da Srbija koliko god da je mala – nikada nije mala koliko bi oni voleli.

Komentarišući izjavu Zorana Milanovića o „mlataranju“ zastavama, Vučić je rekao da kada se ode u Bronks, u Njujorku, ima zastava od kubanskih, kolumbijskih, venecuelanskih, svako iz svoje zemlje.

“Zaključili smo da je samo srpska zastava zločin i zabranjena”, rekao je Vučić za TV Pink.

Na konstataciju da mu zameraju što je Srbe u Hrvatskoj pozvao da istaknu srpsku zastavu, Vučić je uzvratio pitanjem:

„Gde ste to čuli? Baš ništa nisam izjavio tim povodom“.

Pojasnio je da je neko iz stranke koju vodi okačio na njegov „tik-tok“ spot povodom 15. Septembra, u kojem govori Petar Božović.

„Oni su njegove reči, stavili meni u usta. To je tehnički detalj, ali važan. Ne isključujem mogućnost, da bih to učinio, i ne vidim da je to greh, ali nisam. Svi su slagali, i domaći i mediji u regionu“, rekao je Vučić.

Kako kaže, zato što je potreban bilo kakav povod da napade na Srbiju.

Podseća da je u Crnoj Gori vođena kampanja protiv Srbije i njega, a onda je krenula i opsežna kampanja iz Hrvatske.

„Ođednom sam ja kriv, a ne znam za šta sam kriv. To je bila fantastična konferencija za novinare – mrzimo Vučića, on je kreten, ludak, a Srbija, kolko god da je mala, nikada nije mala koliko bismo voleli“, rekao je Vučić.

On je dodao da nijednu ružnu reč neće reći na njihov račun.

(Tanjug)

