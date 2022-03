Vudović: Plenković zloupotrebio vojsku u političke svrhe

ZAGREB – Predsednik saborskog Odbora za obranu Franko Vidović smatra da je premijer Andrej Plenković „grubo zlupotrebiju vojsku u političke svrhe“.

Vidović je to rekao komentarišući šta bi se dogodilo u situaciji da vojni avioni F-16, posle naredbe o zabrani koju je izdao vrhovni komandant OSH i predsednik Zoran Milanović, danas ipak prelete nebo iznad hrvatskih gradova.

On misli da Hrvatska nije trebalo da se nađe u ovoj situaciji.

“Saveznici su tu da bi pokazali solidarnost s nama, da nismo sami i da smo mi deo jedne velike ekipe koja se naziva NATO. Oni su iz tog razloga tu. Nisu tu došli da bi premijer organizovao konferenciju za novinare usred koje preleću avioni. To je gruba zloupotreba vojske praktično u političke svrhe”, rekao je Vidović u izjavi za zagrebačku N1 tv.

Smatra da je premijer Plenković očito imao informaciju kada će tačno avioni preletati iznad više hrvatskih gradova i Zagreb.

“Mislim da je to režirano i to loše režirano. Premijer se svim silama trudi da pomeri fokus od svoje vlade koja je prepuna skanadala. Ja sam razumeo da se vlada sastaje u DORH-u, to je moje shvatanje stvari sada. Ipak, nije vreme za izbore i vreme za izazivanje političke krize“, naveo je Vidović.

O naredbi predsednika Milanovića o zabrani preleta borbenih aviona, Vidović misli da je njegova reakcija „delom ishitrena“.

“Vežba je bila planirana na području Jadrana, a dogodilo se da su avioni završili u Zagrebu praktično pet do dvanaest. Ovo su teška vremena i možda najteža u poslednjih 20 godina. Nama praktični koliko god bili u miru, rat kuca na vrata. Ono što ja očekujem od ljudi koji na najvišim funkcijama je da ne pokazuju svoje osobne animozitete. Ne moraju se ljudi osećati kao deca bez roditelja”, govori.

Vidović nije isključio da, kako kaže, celi svet bude u sukobu zbog rata u Ukrajini, ali se nada da do toga neće doći.

(Tanjug)

