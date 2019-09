Vujošević: Tužioci su časni ljudi, Kneževica sam zamanja

PODGORICA – Osumnjičeni sekretar u Specijalnom državnom tužilaštvu (SDT), Nenad Vujošević, negirao je da je podmićivao bilo kojeg tužioca, a da je predsednika Atlas Grupe Duška Kneževića zamajavao govoreći mu da je to činio, a vezano za istrage koje se potiv tog biznimena vode u Crnoj Gori.

„Nisam razgovarao sa bilo kojim tužiocem o istragama koje se vode protiv Duška Kneževića, jer su to časni ljudi, a njega sam zamajavao da to činim“, reči su Vujoševića, kome je određen pritvor u trajanju do mesec dana zbog mogućosti bekstva, pišu podgoričke Vijesti.

To je, piše ovaj podgorički dnevnik, između ostalog, pred tužiocima rekao Vujošević, tokom iznošenja odbrane pred specijalnom tužiteljkom Lidijom Vukčević.

“Bilo bi dobro da se suočim sa Duškom Kneževićem i da dokažem da je on manipulator, da je sve slagao i da je loš čovek, koji je iskoristio moje najteže zdravstveno stanje”, kazao je Vujošević na saslušanju, prema tvrdnjama sagovornika ovog lista.

Vujošević je, inače, uhapšen u petak na podgoričkom aerodromu, po dolasku iz Beograda.

On je pobegao iz Crne Gore dva dana pre nego će Knežević da objavi snimak audio-razgovora sa njim, u kojem Vujošević tvrdi da je uzimao novac od Kneževića i njime kupovao službene usluge vrhovnog državnog tužioca Ivice Stankovića.

Knežević je rekao da je u tu svrhu dao oko 800.000 evra.

Prvi čovek tužilaštva to je negirao iste večeri kada je snimak objavljen, a dan kasnije predstavnici SDT-a saopštili su da nema ni „udaljenih sumnji“ da je njihov kolega kriv, ali da Vujoševića prate više od godinu zbog sumnje da je deo Kneževićeve kriminalne grupe kojoj je dostavljao poverljive informacije iz institucije čiji je službenik.

Pozivajući se na pouzdane informacije, pogorički dnevnik piše da je Vujošević u Specijalnom državnom tužilaštvu negirao da je postao član kriminalne organizacije predsednika Atlas Grupe, kojeg crnogorske vlasti potražuju zbog niza krivičnih dela.

Rekao je da ga poznaje par godina, da je smatrao da su prijatelji i da mu je Knežević detaljno pričao o problemima, ali da mu nikada nije davao zadatke, pa ni one da utiče na bilo kojeg tužioca.

“Nikada nisam nudio, niti dao mito vrhovnom državnom tužiocu Ivici Stankoviću, glavnom specijalnom tužiocu Milivoju Katniću, niti tužiteljki Lidiji Vukčević”, navodno je rekao osumnjičeni na saslušanju, saznaju Vijesti od neimenovanog sagovornika.

Objasnio je da je negde tokom 2018. godine od Kneževića pozajmio 20.000 evra, ali i da ne moze da se seti mesta na kojem je uzeo novac, te da se samo seća da je prebrojao pare i da je tada obećao Kneževiću – da će mu vratiti sve, ali da se nisu obavezivali rokovima.

Tvrdi da je Knežević iznenada počeo da ga pritiska da mu vrati novac, koristeći njegovo teško psihofizičko stanje, nakon čega je počeo da traži i pomoć u tužilačkim predmetima…

“Rekao sam mu da se raspitujem, ali ja sam ga bukvalno zamajavao, jer nisam razgovarao ni sa jednim tužiocem koje sam pomenuo, jer znam da se radi o časnim ljudima”, kazao je Vujošević na saslušanju.

Rekao i da je ogorčen na Kneževića jer ga je nezakonito snimao.

(Tanjug)