Zaev: Pozivam sve sa Zapadnog Balkana u Beogradu

TIRANA – Premijer Severne Makedonije Zoran Zaev izjavio je danas da će Albanija i Severna Makedonija preuzeti softverski sistem iz Srbije koji će omogučiti građanima te dve zemlje da mogu elektronski da apliciraju za posao, a da će taj sistem otvoriti priliku svim građanima Srbije, Severne Makedonije i Albanije da rade u ove tri zemlje bez dodatni dokumenata, radnih dozvola ili viza.

Zaev je na konferenciji za medije u Tirani nakon sastanka s predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, predsednikom Crne Gore Milom Đukanovićem i premijerom Albanije Edijom Ramom u okviru inicijative o „malom Šengenu“, rekao da će nakon narednog sastanka u Beogradu, krajem januara ili početkom februara 2020, građani Srbije, Severne Makedonije i Albanije već moća da osete koristi od ove regionalne saradnje.

Kako je kazao, 24-časovna saradnja carinskih službi na granici između Srbije i Makedonije već daje rezultate.

On je takođe naglasio da su Severna Makedonij i Srbija uspele za četiri nedelje, nakon sastanka u Ohridu, da dogovore otvaranje novog graničnog prelaza Lojane-Miratovac, od koga u 95 odsto slučajeva pre svega imaju korist Albanci sa obe strane granice.

Zaev je rekao da će uskoro carinske službe Severne Makedonije i Albanije potpisani sporazum o “one stop shop” na graničnom prelazu Kjafasa, isti kao onaj što već postoji na srpsko-makedonskom graničnom prelazu, čiji je primarni cilj da se ostvari slobodan protok u regionu bez ikakhvih zadržavanja.

Makedonski premijer pozvao je lidere svih zemalja u regionu da očestvuju na sastanku koji će biti održan u Beogradu.

Podsetio je da su o toku razgovoru o bezpapirnim sistemima koji bi koristile carinske službe zemalja regiona i druge agencije.

„Pričali smo o kreiranju mogućnosti da bilo koji građanin sveta kada jednom uđe u ovom regionu da mu više mu ne trebaju dodatna dokumenta kada bude putovao u celom regionu Zapadnog Balkana. Ako Kinez sleti u Beogradu, može slobodno da putuje u svih šest zemalja regiona”, naglasio je Zaev.

Zaev kaže da je ova inicijativa pozitivna poruka, da ona zapravo predstavlja CEFTA plus, RYCO plus, Berlinski proceš plus i izrazio nadu da će evropski partneri to podržati i prepoznati.

„Sledeću sastanak će biti u Beogradu a nakon toga očekujem da to bude u Podgorici, da budemo tamo i nadamo se da može to da se nastavi i u Prištini ili Sarajevu, pa taman nakon izbora da ponovo budemo domačini u Severnoj Makedoniji”, kazao je Zaev.

Kada je reč o evropskim integracijama, on je naglasio da je ova incijativa samo njihovo dodatno ubrzanje i ništa dalje, te da služi otklanjanju netrpeljivosti u regiona na putu ka EU.

„Podršku koju dobija iz EU i SAD govori o tome. Na putu ka EU da se transformišemo jer mi možemo da se evropeizujemo kroz takve vrste saradnje, a dužnost nam je svakako da to i radimo u interesu naših građana, privrede”, kazao je Zaev.

On je naglasio da političari kao „sluge naroda“ treba da rade ono što je u interesu građana i da omoguče evropsku perspektivu što je pre moguće.

Kada je reč o nedavnom zemljotresu u Draču, Zaev je rekao da još oseča emocije nakon današnje posete tom gradu i izrazio nadu da je pomoć koja je stigla iz susednih zemalja, kao i iz međunarodne zajednice makar malo pomogla albanskom narodu.

“Pozivam sve privrednike i državne institucije da zajedno pomognemo i da budemo soludarni jer to je takođe deo regionalne saradnje”, kazao je Zaev.

On je zaključio da će na sastanku u Beogradu službe za zaštitu i spasavanje Srbije, Severne Makedonije i Albanije potpisati protokole o brzoj reakciji za spasavanje u takvim katastrofalnim situacijama, poput nedavnog zemljotresa u Albaniji.

