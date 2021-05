Zamak Hradčani u Pragu obasjalo 30.000 sveća za žrtve kovid-19

Predsednički zamak Hradčani u Pragu obasjalo je večeras 30.000 sveća, simbolično po jedna za svaku žrtvu pandemije kovid-19 u Češkoj a prvu je zapalio češki predsednik Miloš Zeman.

„Moram da kažem da smo za smrt nekih od njih odgovorni mi sami zbog naše ravnodušnosti, lakomislenosti i pre svega zbog toga što smo podlegli iskušenju da preuranjeno popuštamo mere i zbog toga nam se epidemija vratila u nekoliko talasa“, kazao je odajući poštu žrtvama virusa korona češki predsednik.

Miloš Zeman izrazio je nadu da će pandemija u Češkoj nestati najkasnije u septembru ove godine i to zahvaljujući masivnoj kampanji vakcinacije.

„Sećaćemo se pandemije kao strašnog sna“, rekao je Zeman.

Na paljenje sveća na Hradčanima od svih kapija zamka do centralnog mesta gde gradjani mogu da polažu cveće došlo je nekoliko stotina Pražana a gradjani mogu da dolaze do ponoći do kada će goreti sveće.

Na društvenim mrežama izazvalo je kritiku to što su sveće postavljene u providne plastične pivske čaše, medjutim, portparol Predsedničke kancelarije Vit Novak objasnio je da sveće nisu mogle da se postave bez njih zbog vetra a i zato da se u čaši zadrži rastopljeni vosak.

U Češkoj je od početka pandemije kovid-19 zaključno sa nedeljom preminulo 29.711 ljudi i zemlja sa 10,7 miliona stanovnika u prva tri meseca ove godine držala se na prvom ili drugom mestu zemalja u Evropi sa najviše preminulih na milion stanovnika.

Sada već jenjava treći talas epidemije i nakon lokdauna manje ili više strogog od 28. decembra Česi su danas konačano dočekali da se otvore radnje, muzeji i galerije i djaci osnovci vrate u škole a vlada je takodje danas odlučila o novom popuštanju sanitarnih mera od 17. maja.

(Beta)

