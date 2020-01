Na pitanje gde se nalazi Iran, većina anketiranih Amerikanaca nije mogla da ga pronađe na mapi, ili su ga locirali negde u Africi ili čak u Evropi.

Nekoliko njih nije ni znalo za konflikt SAD i Irana.

Pogledajte anketu koju je radio britanski „Independent“:

We asked Americans to point out Iran on a map and this is how it went pic.twitter.com/wJ3GrJnZNU

— The Independent (@Independent) January 9, 2020