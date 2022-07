Zaštita klime među prioritetima kancelara Šolca

BERLIN – Nemački kancelar Olaf Šolc predočio je u svom današnjem video obraćanju da su ciljevi zaštite klime prioritetni uprkos rastućoj zabrinutosti u vezi sa otežanim snabdevanjem energentima zbog ruske invazije na Ukrajinu.

Šolc je rekao da je njegov cilj da Nemačka bude jedna od prvih zemalja koja će imati nultu emisiju ugljen-dioksida (CO2), a da istovremeno nastavi da bude globalno konkurentna i uspešna kao ekonomska sila i industrijska zemlja, prenosi londonski dnevnik Gardijan.

„Sada ćemo se postarati da razvoj obnovljivih izvora energije konačno napreduje – energija vetra na moru, na kopnu solarna energija, biomasa…Sve to nam je potrebno za proizvodnju struje i vodonika kako bismo imali industrijsku budućnost bez emisije CO2. Želimo da to postignemo do 2045. godine“, poručio je Šolc.

On je priznao da je Nemačka primorana da „proguta gorku pilulu“ jer je prinuđena da privremeno koristi elektrane na fosilno gorivo koje su prethodno zatvorene.

„Ali to je samo na kratko jer smo sada zaista počeli da želimo da učinimo sve što možemo u borbi protiv klimatske krize“, rekao je Šolc i potvrdio da su doneti novi, neophodni zakoni.

(Tanjug)

