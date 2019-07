Zašto je ruska aplikacija koja je zaludela svet pogodila Amerikance u živac (video)

Srbija i ceo svet poludeli su za „Fejsap“ aplikacijom pomoću koje je moguće videti kako će neko izgledati kad ostari. Dok milioni korisnika Fejsbuka uživaju u novoj zabavi, lider demokrata u Senatu SAD Čak Šumer u ruskoj verziji ove aplikacije iskuljčivo vidi — pretnju po nacionalnu bezbednost Amerike.

Sve verzije aplikacije koriste veštačku inteligenciju i menjaju facijalne ekspresije i izgled osobe sa fotografije. Ali, da bi korisnik mogao da vidi sebe podmlađenog ili starog, u većini aplikacija mora da prihvati uslove korišćenja, čime kompaniji koja stoji iza aplikacije ili društvene mreže dozvoljava da raspolaže sa njegovim podacima.

Hoće li se uključiti i FBI

Senator Šumer tvrdi da se sve fotografije iz ruske verzije aplikacije mogu ubuduće koristiti bez saglasnosti vlasnika, što može da predstavlja pretnju po nacionalnu bezbednost, ali i pretnju po bezbednost informacija miliona američkih korisnika.

BIG: Share if you used #FaceApp:

The @FBI & @FTC must look into the national security & privacy risks now

Because millions of Americans have used it

It’s owned by a Russia-based company

And users are required to provide full, irrevocable access to their personal photos & data pic.twitter.com/cejLLwBQcr

— Chuck Schumer (@SenSchumer) July 18, 2019