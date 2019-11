Zatajila tehnika, himna skraćena, odbornici napustili svečan

BUDVA – Odbornici DPS-a, Crnogorske, SDP-a i član predsedništva URA Blažo Radenović napustili su svečanu sednicu povodom Dana Opštine Budva, jer je počela skraćenom himnom, koja je trajala nepuni minut.

Nakon intoniranja skraćene verzije u salu su ušli jedan od lidera DF-a Andrija Mandić i menadžer Opštine Budva Milo Božović, prenosi RTCG. U DPS-u su ogorčeni zbog ovakvog nepoštovanja državne himne, a predsednik Opštine Marko Carević saopštio je da se dogodila tehnička greška.

„Pa evo iskreno, ovako je to ispalo, verovatno je tehnika zatajila, to nije bio dogovor, barem kada sam ja u pitanju. Svima je poznat moj stav kada je to u pitanju, žao mi je, pretpostavljam da je tehnika u pitanju“, rekao je predsednik opštine.

„Sad ništa ne možemo, ali ćemo sigurno videti koji je razlog, nepoštovanje nije sigurno, bar što se mene tiče“, rekao je Carević.

On je dodao da je malo iznenađen i da se nada da će ubuduće u opštini biti oprezniji.

„Ne treba praviti dramu, nije bila namera, desi se“, zaključio je predsednik Opštine Budva.

(Tanjug)