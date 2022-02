Svet je stao: Završeni pregovori između Rusa i Ukrajinaca, čekamo ishod

Kako javljaju mediji, pregovori između Rusa i Ukrajinaca, koji su se odvijali u Belorusiji, na samoj granici s Ukrajinom su završeni.

Pregovori čiji ishod očekuje ceo svet trajali su oko tri sata.

Za sada je poznato samo da su oni završeni, ali još uvek nije objavljeno da li je i šta na tim pregovorima postignuto. Ceo svet očekuje izveštaj.

Ukrajinska delegacija na pregovorima zahteva povlačenje svih ruskih trupa, uključujući Krim i Donbas – rekao je savetnik šefa Predsedničke kancelarije Arestovič.

Pregovori Rusije i Ukrajine počeli su danas u Gomeljskoj oblasti, potvrdilo je rusko Ministarstvo spoljnih poslova. Delegacijama je dobrodošlicu poželeo Vladimir Makej, šef administracije beloruskog predsednika Aleksandra Lukašenka.

„Možete da se osećate potpuno bezbedno. To je naša sveta dužnost!“, rekao je Makej, prenosi Ukrajinska pravda.

List navodi da je početak sastanka prenošen onlajn, ali da je kasnije prenos isključen na zahtev ruske strane.

Rusku delegaciju vodi savetnik šefa države Vladimir Medinski, a u njoj su i zamenik ministra spoljnih poslova Andrej Rudenko, zamenik ministra odbrane Aleksandar Fomin i predsedavajući Komiteta za međunarodne poslove Dume Leonid Slucki, navodi Tas s.

Ministar odbrane Ukrajine Aleksej Reznikov je šef ukrajinske delegacije, u kojoj su i savetnik šefa kabineta predsednika Mihail Podoljak, lider partije Sluga naroda David Arahamija, ministar odbrane Ukrajine Aleksej Reznikov, šef delegacije Ukrajine u Trilateralnoj kontakt grupi Andrej Kostin, narodni poslanik Rustem Umerov i zamenik ministra spoljnih poslova Nikolaj Točicki.

🔴 Video from the beginning of negotiations.#Ukrayna #Ukraine pic.twitter.com/BePlPnG7F6

— Aykan (@KirikAy2012) February 28, 2022