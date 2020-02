Zbog oluje Kjara u Britaniji otkazani vozovi, letovi, trajekti

Širom Velike Britanije danas su otkazani vozovi, letovi i trajekti i izdata upozorenja zbog oluje sa vetrovima uraganske snage do 129 kilometara na sat.

Najmanje 10 železničkih kompanija u Britaniji izdalo je upozorenja da se ne putuje, a gotovo 20 drugih su najavile kašnjenja jer se očekuje da će jak vetar danas oštetiti električne vodove i zakrčiti železničke pruge slomljenim granama i drugim predmetima.

Londonski aerodrom Hitrou i nekoliko aviokompanija odlučili su danas da spoje više letova da bi se smanjio broj otkazanih zbog jakog vetra. Britiš ervejz nudi svojim putnicima izmene na domaćim i evropskim letovima sa Hitroua, Getvika i London sitija. Kompanija Virdžin erlajns je otkazala neke letove.

Oluja Kjara, kojoj je ime dala britanska nacionalna meterolološka agencija, donosi i jaku kišu te je agencija izdala 22 upozorenja na poplave, a pojačanu pažnju za 149 mesta.

Na mostu Hanber blizu mesta Hal u severnoj Engleskoj ograničen je saobraćaj zbog jakog vetra, zabranjen je prolaz visokih kamiona i vozila sa prikolicom.

U Irskoj je oko 10.000 domova, farmi i preduzeća bez struje.

Zbog visokih talasa u Irskom moru nekoliko trajektnih kompanija otkazalo je više polazaka. U Londonu je takodje otkazana trka na 10 kilometara u kojoj je trebalo da učetvuje 25.000 trkača.

U nekim delovima Velike Britanije za sutra je prognoziran jak sneg.

Oluja je zahvatila i deo ostatka Evrope, pa je bog vetra bez struje i veći deo severne Francuske.

U Luksemburgu će svi djaci sutra ostati kod kuće zbog nevremena.

U Nemačkoj, gde su oluju nazvali Sabrina, su otkazane polasci vozova koji prolaze kroz potručja zahvaćena olujom.

U svetu sporta otkazano je na desetine fudbalskih utakmica, trka konja, ragbi mečeva i drugih dogadjaja.

Holandski fudbalski savez otkazao je danas sve utakmice u prvoj ligi zbog bezbednosti.

Srpska aviokompanija Er Srbija saopštila je danas da je let iz Beograda do Londona preusmeren je u Frankfurt, a povratni let je otkazan i putnici su prebačeni na sutrašnji let.

Putnici su obavešteni o kašnjenju i obezbedjen im je smeštaj, navodi se u saopštenju.

