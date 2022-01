Zbog slucaja islamofobije britanski premijer naredio istragu

LONDON – Premijer Velike Britanije Boris DŽonson naredio je danas istragu o smeni poslanice Nusrat Gani, koja je sa visokog položaja u ministarstvu saobraćaja Velike Britanije smenjena 2020. godine zbog navodne islamofobije.

„Premijer je zatražio od svog kabineta da sprovede istragu o navodima poslanice“, saopšteno je iz Dauning strita, prenosi agencija Rojters.

Nusrat Gani (49), koja je u februaru 2020. godine smenjena sa položaja pomoćnice ministra saobraćaja, izjavila je za Sandej tajms da je član parlamenta koji sprovodi parlamentarnu disciplinu, rekao da je njeno „muslimansko poreklo“ bilo u fokusu prilikom odlučivanja o otkazu, prenosi Rojters.

Mark Spenser izjavio je da je on osoba na koju je Ganijeva mislila kad je iznela svoje navode, ali je on to negirao i poručio da su potpuno lažni i klevetnički.

„Nikada nisam koristio te reči koje mi se pripisuju“, rekao je Spenser.

Džonson je pisao Ganijevoj da bi izrazio „ozbiljnu zabrinutost“ zbog moguće islamofobije i pozvao je da započne formalni proces žalbe, što ona nije učinila, rekao je portparol premijera Maks Blejn.

„Konzervativna stranka ne toleriše predrasude ili diskriminaciju bilo koje vrste“, poručio je Blejn.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.