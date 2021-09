Zelenski: Odnosi sa SAD bolji, spremni smo za NATO članstvo

KIJEV- Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski želi suštinski sastanak sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom, ali ne isključuje mogućnost „potpunog rata“ sa Rusijom.

Tokom učestvovanja na forumu Jalta Evropska strategija (YES) Zelenski je na pitanje da li smatra da je moguć potpuni rat njegove zemlje i Rusije, dao potvrdan odgovor, prenosi Rojters.

On je tom prilikom naglasio da je ubeđen da bi to bio najgori scenario za razvoj događaja u regionu.

Zelenski je rekao i da su se odnosi sa SAD poboljšali, ali je izrazio žaljenje zbog činjenice da Ukrajina nije dobila jasan odgovor na svoj zahtev za pridruživanje vojnoj alijansi NATO i ako je njegova zemlja odavno spremna za puno članstvo i da to sve ide u korist Rusije.

Napetosti između Kijeva i Moskve porasle su ranije ove godine kada su se borbe na istoku Ukrajine pojačale, a Rusija rasporedila više svojih trupa blizu granice.

Moskva je ranije optužila Ukrajinu za gubitak interesa za mirovne pregovore, dok se Zelenski neuspešno zalagao za sastanak sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom u zoni sukoba.

„Iskreno nemam trenutno vremena da razmišljam o Putinu, više me zanima da li se zaista možemo sastati suštinski, a ne samo formalno kao što to on čini sa nekim državama“, poručio je Zelenski.

(Tanjug)

