Zelenski: Uništen civilni aerodrom Vinice u ruskim udarima;Rusi se spremaju da bombarduju luku …

U ruskim udarima danas je potpuno uništen civlini aerodrom kod grada Vinice, oko 200 kilometara jugozapadno od Kijeva, objavio je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski.

„Upravo sam obavešten da su rakete pogodile Vinicu. Aerodrom je potpuno uništen“, rekao je Zelenski u video obraćanju preko Telegrama.

Vinica je grad s oko 370.000 stanovnika.

Do sada je većina borbi od početka ruske invazije zemlje 24. februara odvijalo severno i istočno od Kijeva, kao i u južnim delovima Ukrajine.

Rusi se spremaju da bombarduju ukrajinsku luku Odesu

Ruske trupe spremaju se da bombarduju Odesu, strateški grad i glavnu ukrajinsku luka koja na Crnom moru, upozorio je danas predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski.

„To bi bio vojni zločin, to bi bio istorijski zločin“, rekao je Zelenski u video obraćanju u vreme kada ruska vojska koja je krenula iz pripojenog Krima nastavlja napredovanje na jugu Ukrajine.

On je rekao da su Rusiji uvek dolazili u Odesu i osetili samo toplinu i iskrenost u tom gradu od gotovo milion stanovnika.

„O čemu se sada radi? Bombe protiv Odese, artiljerija protiv Odese, rakete protiv Odese“, rekao je Zelenski.

On je pozvao Ruse da ustanu protiv invazije Ukrajine i da naprave izbor izmedju „života i ropstva“.

„Gradjani Rusije, za vas to nije više samo borba za mir u Ukrajini. To je takodje borba za vašu zemlju, rekao je on.

Zelenski je ponovo od zapadnih saveznika zatražio da uvedu zonu zabrane leta iznad Ukrajine.

NATO je ranije odbio taj predlog smatrajući da bi time eskalirao sukob direktnim uključenjem strane vojske.

„Svet je dovoljno jak da zatvori naše nebo“, rekao je Zelenski u video obraćanju.

Ukrajinski predsednik je ponovo tražio od zapadnih saveznika da njegovoj zemlji isporuče ratne avione. SAD su nagovestile danas da „aktivno rade“ na dogovoru sa Poljskom o slanju letelica.

Ukrajinski zvaničnik: Propao drugi pokušaj evakuacije iz opkoljenog grada u Ukrajini

Drugi pokušaj evakuacije civila iz opkoljenog lučkog grada Mariupolj propao je zbog ruskog granatiranja, saopštio je danas ukrajinski zvaničnik.

Evakuacija je trebalo da počne u podne po lokalnom vremenu (11 po srednjoevropskom) i da traje do 21 sat kada je dogovoren lokalni prekid vatre, saopštile su ranije danas ukrajinske vojne vlasti.

Savetnik Ministarstva unutrašnjih poslova Anton Geraščenko rekao je da su planirane evakuacije duž odredjenih humanitarnih koridora zaustavljene zbog napada koji je u toku.

„Zelenih koridora ne može biti jer samo bolesni mozak Rusa odlučuje kada će i na koga da puca“, napisao je na Telegramu.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.