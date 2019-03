Zeman i češki muslimani osudili pozive da se naoružaju zbog islamofobije Čeha

Islamska zajednica u Češkoj odbila je kategorično poziv novog predsednika Muslimanske zajednice u Pragu Leonida Kušnarenka da se zbog napada na vernike u džamijama na Novom Zelandu naoružaju a njegov predlog da kao advokat pomogne u dobijanju dozvole za nošenje oružja osudio je i predsednik Češke Miloš Zeman.

„Povodom najnovijih tragičnih dogadjaja pozivam naše članove, pre svega muškarce. Svi koji žele da uzmu dozvolu za držanje oružja, da se naoružaju da brane imovinu i zdravlje, neka mi se obrate a ja ću im pomoći“, pozvao je prvi čovek muslimana u Pragu, Kušnarenko, na video apelu na društvenim mrežama.

Od tog poziva kategorično su se ogradili sami češki muslimani, posebno zato što su češki ministar unutrašnjih poslova Jan Hamaček i šef češke policije Jan Šavrda saopštili da od 15. marta češka policija pojačano prati društvene mreže zbog talasa islamofobnog govora mržnje i upozorili su Čehe da policija neće trpeti pohvalne komentare terorističkog napada na muslimanske vernike u Krajstčerču na Novom Zelandu jer je to krivično delo.

„Poziv Kušnarenka je pogrešan i neumesan. Posebno kada vladaju ovako velike tenzije u svetu nužno je da ličnosti iz verske, gradjanske ali i političke sfere umiruju društvo“, kategorično se distancirao od poziva da se muslimani naoružavaju predsednik Centrale muslimanskih zajednica u Češkoj Munib Al-Ravi.

Predsednik Češke Miloš Zeman takodje je sinoć u intervjuu češkoj televiziji TV Barandov taj poziv osudio i upozorio je da muslimani u Pragu očigledno nemaju sreće sa izborom svog rukovodstva a da iako je takvo pojednostavljivanje nepravedno, taj poziv baca negativno svetlo na muslimane u Češkoj kao takve.

„Mislim da on sad žali, jer je to apsolutno besmisleno i samo će pogoršati položaj islamske zajednice kod nas. Riba smrdi od glave. Znam da je to nepravedno ali kao uprošćeni pogled se to može primeniti. Islamska zajednica ima nesrećan izbor svojih šefova“, kazao je predsednik Zeman privatnoj televiziji TV Barandov.

Kušnarenko je nakon kategoričnog odbijanja tog apela i od samih muslimana i nakon upozorenja ministra Hamačka da je bilo kakav poziv na naoružavanje bilo kakve grupe ljudi krivično delo, pokušao da objasni da je pre želeo da pozivom preventivno deluje da se ne desi da neki ludak koji je pola godine čitao islamofobne komentare na internetu, pa čak i džihadista koji smatra da češki muslimani nisu dovoljno dobri vernici upadne u džamiju i ponovi napad kao u Krajstčerču.

Kušnarekov video poziv analizira češka policija a pošto je advokat preti mu i disciplinska kazna Advokatske komore Češke.

„Istupanja advokata moraju da budu veoma uzdržana tako da javnost na poziv da se naoružava grupa ljudi može da gledati veoma negativno, što se vidi i iz reakcije samih muslimana“, saopštila je Advokatska komora Češke.

Najblaža disciplinska kazna bi bila javna opomena, najteža oduzimanje advokatske licence i zabrana obavljanja advokatske profesije na pet godina.

