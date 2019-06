Žestoko bojno polje između Amerike i Rusije, koje još niko ne vidi (video)

U toku je rat dve svetske velesile koga nismo ni svesni, rat u sajber-prostoru između Sjedinjenih Američkih Država i Rusije, koji je, doduše, za sada i dalje samo hladni rat, iako se vodi na dnevnom nivou. Ovo tvrdi „Njujork tajms“, pozivajući se obaveštajne zvaničnike iz Vašingtona.

Samo nekoliko dana nakon što je Džon Bolton, savetnik američkog predsednika za nacionalnu bezbednost, sasvim otvoreno priznao da je Amerika proširila „ofanzivne sajber-operacije“ protiv Rusije, u tekstu pod naslovom „SAD pojačavaju napade na rusku elektromrežu“ njujorški list donosi i neke detalje.

Navodno, ubačeni su kompjuterski virusi u elektroenergetski sistem i druge mete u Rusiji, a američka strategija se okrenula ka ofanzivi i to „s dubinom i agresivnošću kakva nikada do sada nije isprobana“. Sve je to, navodi se dalje, odgovor na viruse koje je Rusija tobože ubacila u kompjuterske mreže američkih elektrana, gasovoda, naftovoda i sistema za snabdevanje vodom.

Trampova „neobaveštenost“…

O eskalaciji američkih digitalnih napada na Rusiju, tvrdi takođe „Njujork tajms“, predsednik SAD Donald Tramp uopšte nije obavešten — zbog straha da bi Rusiji mogao da otkrije šta joj se događa.

Tramp odgovara u svom stilu, putem Tvitera. Pisanje „Njujork tajmsa“ on naziva „aktom veleizdaje“ i kaže da „nije tačno“, ali ne precizira šta nije tačno — da je Amerika napala Rusiju u sajber-prostoru, ili da on o tome nije obavešten.

Šta se to, dakle, događa na virtuelnom bojnom polju SAD i Rusije? Da li je zaista Amerika postala agresivnija nego što je bila ikada ranije i zašto baš sada? I kako će Rusija uzvratiti?

Digitalna agresija — na udaru i civili

O ovim su pitanjima u „Novom Sputnjik poretku“ razgovarali prof. dr Ilija Kajtez sa Fakulteta za međunarodnu politiku i bezbednost i novinar Đuro Bilbija.

Posle pisanja „Njujork tajmsa“, ruske agencije „Tas“ i „RIA novosti“, pozivajući se na svoje bezbednosne izvore iz Moskve, navode da je Rusija otkrila i sprečila pokušaje sajber-napada Sjedinjenih Država na kontrolne sisteme transportne, bankarske i energetske infrastrukture u Rusiji, a portparol Kremlja Dmitrij Peskov je istim povodom rekao i da „ova informacija“, objavljena u njujorškom dnevniku, „bez sumnje pokazuje da postoji hipotetička mogućnost sajber-rata i vojne digitalne akcije protiv Ruske Federacije“.

„Rat u sajber-prostoru je rat sadašnjosti, ali i budućnosti i verovatno da i nismo dovoljno svesni koliko se daleko odmaklo u pripremama i nekim operacijama u sajber-ratovanju“, kaže Ilija Kajtez, ukazujući da u okviru Pentagona postoji i posebna jedinica zadužena za digitalno bojno polje pod nazivom Sajber-komanda SAD.

„Za razliku od konvencionalnog ratovanja, specifičan problem u vezi sa sajber-ratom sastoji se u tome što ono ni na koji način nije regulisano međunarodnim ugovorima i konvencijama. Sjedinjenim Državama odgovara taj sistem neuređenosti, jer ničim nisu limitirane niti obavezane na, uslovno govoreći, fer igru. Otuda je situacija potencijalno veoma opasna, jer i kompletna civilna infrastruktura može da postane meta“, ukazuje Kajtez.

Dva američka dokumenta

„Predsednik Rusije Vladimir Putin izjavio je ove nedelje da je Rusija Americi u više navrata nudila razgovor o regulisanju pravila igre u sajber-prostoru, ali su te pozive Amerikanci svaki put ignorisali“, skreće pažnju Đuro Bilbija.

Sajber-operacije koje je opisao „Njujork tajs“ utemeljene su u dvama dokumentima. Jedan je „Predsednički memorandum o nacionalnoj bezbednosti broj 13“ — dokument čiji detalji nisu poznati, zna se tek da Sajber-komandi Pentagona daje šira ovlašćenja nego što ih je ona imala ranije — a drugi je „Džon Mekejn zakon o nacionalnoj odbrani za fiskalnu 2019.“, nazvan po pokojnom senatoru, jednom od najpoznatijih jastrebova američkog intervencionizma, kojim se i formalno odobrava sprovođenje „tajnih vojnih aktivnosti u sajber-prostoru“.

Prvi dokument, navodi „Njujork tajms“, komandantu Sajber-komande i direktoru NSA generalu Polu Nakasonu omogućava da sprovodi operacije bez predsedničkog odobrenja, a na sličan način i Mekejnov zakon propisuje da se tajne sajber-akcije mogu sprovoditi samo uz odobrenje sekretara za odbranu, dakle, takođe bez odobrenja predsednika.

„Sve ovo, ipak, ne znači da postoji opasnost da ove strukture pokrenu akcije bez znanja predsednika. Uostalom, Tramp je u veoma dobrim odnosima sa vojno-industrijskim kompleksom, čak se može smatrati i njegovim promoterom. Ova ovlašćenja Sajber-komandi treba da omoguće brzo delovanje i ne znače da Tramp o tome nije obavešten“, komentariše prof. Kajtez Trampovu Tviter tvrdnju o veleizdajničkom, a uz to i netačnom izveštavanju „Njujork tajmsa“.

Pretnja neće proći bez odgovora

A sajber-napadi na Rusiju, navodi takođe ovaj list prenoseći reči jednog visokog obaveštajnog zvaničnika SAD, „postali su mnogo, mnogo agresivniji tokom proteklih godinu dana“.

Ukoliko je ova informacija tačna, može se povezati sa informacijama o tehnološkom prodoru druge strane, te bi ova američka sajber-ofanziva mogla time da bude objašnjena, ukazuje Đuro Bilbija:

„Jedan kineski portal, povezan s tamošnjim obaveštajnim službama, objavio je pre nekoliko dana da Rusija raspolaže tehnologijom kojom može potpuno iz funkcije da izbaci američki navigacioni sistem GPS. Ako je to tačno, američka tehnologija se praktično može smatrati beskorisnom gvožđurijom — i to se jako dobro zna i u Pentagonu.“

I zato, napominje Bilbija, „Amerikanci će ipak biti prinuđeni na dogovore koji će uvesti kakav-takav red u ovoj sferi, pokušavajući istovremeno da zadrže prednost u domenu visokih tehnologija, o čemu svedoči i borba protiv kineske kompanije ’Huavej‘“.

U svakom slučaju, uveren je Ilija Kajtez, sajber-pretnja iz SAD neće proći bez adekvatnog odgovora:

„Rusija je, kao i Kina, izvukla pouke iz istorije i neće propustiti priliku da svoju skupo plaćenu slobodu sačuva. Svoje ogromne intelektualne potencijale one sad okreću ka najsavremenijim oružjima i oruđima, u susret izazovima sajber-ratovanja i robotike. A svetu bi, pa i samoj Americi, najviše odgovaralo da na kraju dođe do dogovora pravilima igre, jer bi na taj način značajni resursi mogli da se okrenu mirnodopskim svrhama.“

(Sputnjik)