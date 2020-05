Živ je! Kim Džong Un prvi put u javnosti posle 20 dana (video)

Severnokorejska novinska agencija KCNA objavila je danas da je lider Kim Džong UN prisustvovao završetku jedne fabrike u regionu severno od prestonice, što je prvi izveštaj o njegovom pojavljivanju u javnosti posle 20 dana.

Agencija Rojters navodi da ne može nezavisno da proveri izveštaj KCNA.

Svetski mediji spekulisali su o njegovom zdravlju tvrdeći se da se nakon neuspele operacije nalazi u životnoj opasnosti.

Kim Jong Un's reappearance led the 6am news on Korean Central Radio. Here's the best recording I got (with black video because Twitter won't let me upload audio only) pic.twitter.com/LNYWmywgvd

— Martyn Williams (@martyn_williams) May 1, 2020