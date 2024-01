Tepić: Pozivaćemo građane na nove proteste, ima više datuma za okupljanje

Potpredsednica Stranke slobode i pravde (SSP) Marinika Tepić izjavila je danas da će opozicija pozivati na nove proteste i navela da ima više simboličnih datuma kada, prema njenim rečima, treba da se okupi veći broj građana.

Tepić je za televiziju N1, kao mogući datum, navela očekivano donošenje odluke Ustavnog suda po žalbi opozicije i pokušaje konstituisanja saziva beogradskog, pokrajinskog i republičkog parlamenta.

Govoreći o tome kako će predstavnici liste „Srbija protiv nasilja“ postupiti sa mandatima, rekla je da će se stranke to dogovoriti na nivou kolacije, kao i oko toga kako će se ponašati na konstitutivnoj sednici i da li će ona biti moguća.

„To su pitanja na koja ćemo odgovoriti zajedničkim stavom i sigurna sam da nećemo razočarati birače koji su nam dali poverenje“, rekla je Tepić, dodajući da očekuje ponavljanje izbora „u najmanju ruku za Beograd“.

Govoreći o raspravi u Evropskom parlamentu (EP) o izbornim nepravilnostima u Srbiji, Tepić je ocenila da nije tačno da predsednika Srbije Aleskandra Vučića, kako tvrdi, ne interesuje šta će da kaže EP.

„On se ‘busa u grudi’ samo u Srbiji, a kad govori sa ljudima iz inostranstva, pa i sa evroposlanicima, on je manji od makovog zrna, i to nam oni govore. Možda je to neka njegova taktika koja je za njega postizala neki uspeh, ali potpuno je netačno da mu je svejedno kako će reagovati Evropski parlament“, navela je ona.

(Beta)

