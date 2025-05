Tepić: Verovatno je trebalo da mi razbiju nos ili lobanju, da bi tužilac pokrenuo krivičnu prijavu

Potpredsednica Stranke slobode i pravde (SSP) Marinika Tepić ocenila je danas, nakon što su ona i njena majka napadnute u Pančevu, da je „lov na njih dozvoljen“ i da je verovatno trebalo da joj bude „razbijen nos ili lobanja“ da bi tužilac pokrenuo krivičnu prijavu, a ne samo prekršajnu.

Tepić je za televiziju Nova S, kako je prenela SSP u saopštenju, navela da posebno neko ko je imenom i prezimenom istaknut, kao što su političari, postaje „laka meta“ svakoga ko je „kontaminiran dugogodišnjom propagandom, svim užasnim napadima, naslovima, satanizacijom svih opozicionara i slobodnomislećih ljudi“, zato što su dosadašnji napadi nekažnjivi.

„Zato što se sa najviših državnih funkcija huška, zato što, Aleksandar Vučić smatra to normalnim, da ne kažem da on poziva, on je generator nasilja i neko ko je uvek štitio nasilnike“, kazala je Tepić.

Dodala je da nije čula da je da je bilo ko iz vlasti osudio napad na bilo koga iz opozicije, kao i da je verbalnih napada osobe koja je juče napala nju i njenu majku bilo i ranije, ali da je sada prvi put krenuo za njom u fizički obračun.

„Moja majka nastavlja da živi tu i sa strahom da li će joj doći na vrata, sačekati ispred zgrade. Kada su vam članovi porodice ugroženi, onda je teže. Ja sam samo pomislila šta da je moje dete bilo sa mnom, mlađe, žensko, za ovo starije muško, nažalost znamo kako bi reagovalo“, rekla je Tepić.

(Beta)

