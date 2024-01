Tomas Haker: U interesu je vlasti u Srbiji da reši konflikt sa opozicijom, stalni protesti nisu put

Izvestilac za Zapadni Balkan u Spoljnopolitičkom odboru Bundestaga Tomas Haker izjavio je večeras da je u interesu vlasti u Srbiji da reši konflikt sa opozicijom jer stalni protesti nisu pravi put.

„Dokle god postoje navodi o izbornim nepravilnostima kakve su naveli razni međunarodni posmatrači, Vlada Srbije je odgovorna da se obrati opoziciji, otvori biračke spiskove i da se konflikt reši uz učestvovanje obe strane. Ako se to ne reši moraju se ponovoti izbori“, rekao je on.

Haker je u emisji Televizije N1 izjavio da bi Vladi, ako je tokom lokalnih i parlamentarnih izbora 17. decembra u Srbiji sve prošlo u redu, trebalo da je u interesu da otvaranjem spiskova i svih ostalih dokumenata to i dokaže.

„Ukoliko to ne urade, onda EU ima pravo da postavlja pitanja, da pita šta se dešava sa nepravilnostima koje su prijavili međunarodni posmatrači i kakav uticaj su imale te manipulacije“, rekao je on.

Haker je dodao da smatra da su izborne manipulacije u Beogradu imale značajan uticaj da glasovi opozicije pređu u ruke vlasti te da se, ukoliko se one dokažu, izbori moraju ponoviti i Srbija je dužna da ispravi neregularnosti.

„Brisel jeste previše tih i povučen prema predsedniku Srbije i Vladi da treba da istraže nepravilnosti i da treba da bude posledica ako se one utvrde, i to se mora promeniti i verujem da hoće“, rekao je on.

Haker je rekao da smatra da Nemačka i druge evropske zemlje utiču na Srbiju, i naveo da Berlin ima razgranatu saradnju s raznim političkim i civilnim akterima i podržava put Srbije ka EU.

„Ne delim mišljenje Brisela da je Vučić rešenje za problem Kosova i faktor stabilnosti u regionu Zapadnog Balkana. Iako je priznanje (nezavisnosti) Kosova za Srbiju teška tema, ipak je saradnja i koizistencija put budućnosti i put ka Evropskoj uniji“, rekao je on.

On je dodao da treba raditi na tome da evropski predlog (francusko-nemački plan) za normalizaciju odnosa Srbije i Kosova da rezultate, te da Nemačka neće podržavati nacionalističko vraćanje u prošlost.

„Ako eskalira situacija i ako su blokade na severu Kosova organizovane od strane Srbije, ako na mitingu u Beogradu Milorad Dodik izjavi ‘Živela Rusija!’ a pored stoji Vučić, to sve pokazuje da sadašnja vlast ima nacionalne tendencije i korake unazad, još ako se sprovode izborne manipulacije, onda smo veoma kritični prema tome“, rekao je Haker.

(Beta)

