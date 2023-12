Transparency International: Državni organi u Srbiji da istraže zloupotrebe na izborima

Međunarodna organizacija Transperensi internešnal (Transparency Internacional) ocenila je da bi državni organi u Srbiji, bez dodatnog odlaganja, trebalo da utvrde da li je vladajuća partija zloupotrebila javne institucije i resurse i da li je organizovala kupovinu glasova u cilju pobede na izborima.

Kako se navodi u saopštenju koji je preneo srspki ogranak te ogranizacije, Transparentnost Srbija, Javno tužilaštvo i Agencija za sprečavanje korupcije (ASK) trebalo bi da hitno reaguju na sumnje u neregularnosti, „za koje su objavljivani dokazi i pre i na dan izbora, budući da su to do sada propustili da učine“.

Predsednik Transperensi internešnal Fransoa Valerian pozvao je tužilaštvo i ASK da ispune svoje zakonske obaveze i adekvatno istraže i kazne sve nezakonitosti.

„Ukoliko bi to propustili da urade, dodatno bi se podrilo poverenje građana u institucije i doveli bi se u pitanje pravičnost postupka izbora i legitimnost rezultata“, naveo je Valerian.

Programski direktor Transparetnost Srbija Nemanja Nenadić ocenio je da su se, u odsustvu pravila koja bi na smislen način uredila šta javni funkcioneri mogu da rade u tom svojstvu u periodu pred izbore, vladajuće stranke i na ovim izborima uveliko predstavljale kroz „funkcionersku kampanju“.

Prema njegovim rečima, takve aktivnosti su sada, u proseku, bile četiri puta učestalije nego u novembru i decembru prošle godine kada nije bilo izbora.

„U kampanji je dominantno bio zastupljen predsednik Srbije, pri čemu, u brojnim slučajevima, iz njegovih javnih nastupa nije bilo jasno da li nastupa ispred državnog organa ili izborne liste čiji je bio nosilac, iako je po zakonu bio u obavezi da to predoči na nedvosmislen način“, kazao je Nenadić.

U tom pogledu, kako je dodao, najviše zabrinjava propust Agencije da reaguje na adekvatan način, „uprkos veoma jasnim dokazima“.

(Beta)

