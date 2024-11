Tužilaštva: Nakon protesta u Novom Sadu uhapšeno devet osoba, traga se za jednom

Više i Osnovno javno tužilaštvo u Novom Sadu saopštili su da je tokom sinoćnjeg protesta u Novom Sadu, oranizovanog zbog pogibije 14 osoba u urušavanju nadstrešnice Železničke stanice u tom gradu, uhapšeno devet osoba, dok se za jednom traga.

Tužilaštva su u zajedničkom saopštenju navela danas da je tokom protesta došlo do nasilja i uništavanja imovine, kao i do oštećenja objekta Gradske kuće, zaštitne ograde obližnjeg gradilišta podzemne garaže, službenog ulaza u prostorije Prekršajnog suda i prostorija Srpske napredne stranke, gde je došlo i do cepanja srpske zastave, kao i da je više učesnika protesta napalo policajce.

Šest uhapšenih osoba osumnjičeno je za nasilničko ponašanje na sportskoj priredbi ili javnom skupu, jedna zbog uništenja i oštećenja tuđe stvari, jedna zbog napada na službeno lice i jedna zbog izazivanja opšte opasnosti, dodaje se u saopštenju.

Tužilaštva navode da se traga za osumnjičenim za krivično delo povreda ugleda Republike Srbije, kao i da se radi na utvrđivanju identiteta i drugih osoba za koje postoji sumnja da su učinili krivično delo napad na službeno lice i uništenje i oštećenje tuđe stvari.

Naveli su da je, u odnosu na krivično delo izazivanje opšte opasnosti, izlivanjem fekalija iz cisterne ispred Gradske kuće, na mestu gde je bio okupljen veći broj ljudi, izazvana opasnost od širenja zaraze, kao i da je na licu mesta izvršen uviđaj Instituta za javno zdravlje Vojvodine i da su analize u toku.

U saradnji sa Policijskom upravom u Novom Sadu i drugim nadležnim inspekcijskim službama, kako su dodali, preduzimaju su sve mere i radnje u skladu sa zakonom, u cilju rasvetljavanja i gonjenja učinilaca navedenih krivičnih dela, o čemu će javnost biti blagovremeno i redovno obaveštavana.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com