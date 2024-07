U Francuskoj se nastavljaju pregovori o novom premijeru

U Francuskoj se danas nastavljaju pregovori o kandidatu za premijera posle nedavnih vanrednih parlamentarnih izbora, preneo je list Liberasion (La Liberation).

Socijalisti su u nedelju odbili kandidaturu Iget Belo (Hugette Bello) iz francuske prekomorske teritorije Reunion u ime radikalno levičarske stranke Nepokorena Francuska, koja želi da premijer bude iz njenih redova.

Iget Belo je rekla da ne želi da bude kandidatkinja ako ne postoji saglasnost svih u koaliciji Novi narodni front, koju čine Nepokorena Francuska, Socijalistička partija, Zelena stranka i Komunistička partija.

Članovi te koalicije danas će pokušati da nađu novo ime za kandidata, dok je predsednik Francuske Emanuel Makron (Emmanuel Macron) ranije stavio do znanja da ne želi premijera iz Nepokorene Francuske, preneo je pariski list.

Lider socijalista Olivije For (Olivier Faure) izjavio je da postizanje konsezusa zahteva vreme, dok ga članovi Nepokorene Francuske optužuju za blokadu.

For je rekao da premijer treba da bude „veoma jaka ličnost iz civilnog društva“ i poznata svima. Lider socijalista je pomenuo da bi to mogao da bude neko iz intelektualnih redova Zelenih ili sindikata.

U medijima se pominje lider sindikata Loran Berže (Laurent Berger).

Kako su ocenili analitičari, Francuska „nema kulturu“ formiranja koalicionih vlada pošto su do sada stranke osvajale većinu i same vlade. U toj zemlji su se levica i desnica decenijama smenjivale na vlasti do 2017. kada je na vlast došao centrista Makron.

Parlament ima 577 mesta, a za apsolutnu većinu je neophodno 289 glasova. Levičarska koalicija Novi narodni front je osvojila od 190 do 195 mesta, nedovoljno da sama vlada, dok se unutar te koalicije pojavljuju nesuglasice o imenu kandidata.

Na izborima je Makronov savez dobio 160, a ekstremna desnica 143 poslanička mesta.

Lider radikalne levice Žan-Lik Melanšon (Jean-Luc Melenchon) nije omiljen u društvu, čak je po nekim anketama omraženiji od liderke ekstremne desnice Marin Le Pen (Marine), a njegova Nepokorena Francuska je optužena da koketira s antisemitizmom.

Okoliko levičarska koalicija ne postigne saglasnost ili njena predložena vlada ne bude odobrena u parlamentu, mogla bi da bude imenovana tehnička ili vlada eksperata. Tada bi ministri bili birani kao stručnjaci u svojim oblastima bez političke pripadnosti.

Novi parlament prema francuskom Ustavu, ne može da bude raspušten dva puta u istoj godini, tako da bi naredno raspuštanje, radi eventualnog ponavljanja izbora, moglo da bude tek 9. juna 2025. godine.

Makron je raspustio parlament 9. juna posle lošeg rezultata svog saveza na izborima za Evropski parlament. Tada je najviše glasova dobila ekstremna desnica.

Za sada, odlazeća vlada premijera Gabrijela Atala (Gabriel Attal) nastavlja da obavlja tekuće poslove u Francuskoj gde 26. jula počinju Olimpijske igre.

(Beta)

