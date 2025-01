U Srbiji naredne sedmice i do 19 stepeni

U Srbiji će sutra ujutru biti kratkotrajna magla ili niska oblačnost po nizijama, kotlinama i duž rečnih tokova, a tokom dana malo do umereno oblačno sa sunčanim intervalima, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Duvaće slab i umeren vetar, na jugu Banata i u donjem Podunavlju povremeno i jak, jugoistočni.

Najniža temperatura će se kretati od minus dva stepena do šest stepeni, a najviša dnevna od devet do 15 stepeni. Uveče i tokom noći na severu i zapadu Srbije će biti prolazno naoblačenje tek ponegde sa slabom kišom.

U Beogradu će biti malo do umereno oblačno sa sunčanim intervalima. Duvaće slab i umeren vetar, jugoistočni. Najniža temperatura će se kretati od tri stepena do šest stepeni, a najviša dnevna oko 15 stepeni. Tokom noći će biti prolazno naoblačenje sa slabom kišom.

U Srbiji će naredne sedmice biti toplo uz najvišu dnevnu temperaturu koja će do sredine perioda biti znatno iznad proseka za treću dekadu januara i u većini mesta se očekuje od 14 do 19 stepeni, a zatim u manjem padu, pa se u planinskim predelima očekuje intenzivnije topljenje snežnog pokrivača. U većini dana će biti malo do umereno oblačno i suvo sa dužim sunčanim periodima. Uz više oblačnosti kiša se očekuje samo u utorak uveče i sredu, kao i u petak tokom dana, a jače naoblačenje i zahlađenje tek krajem perioda.

Biometeorološka prognoza za nedelju, 26. januar 2025:

Očekivana biometeorološka situacija će izazvati uobičajene tegobe kod pojedinih hronično obolelih osoba. Oprez se savetuje srčanim i cerebrovaskularnim bolesnicima. Reumatski bolovi, glavobolja i pospanost su moguće meteoropatske reakcije.

