Uzbunjivačica iz EPS: Od 2019. ukazujem na prislušni centar, Grčić ga postavio i koristio

Uzbunjivačica iz Elektroprivrede Srbije (EPS) Nataša Prišić je danas izjavila da godinama ukazuje na prislušni centar kojeg je 2019. godine otkrila u beogradskom naselju Cerak, navodeći i da je taj centar „nabavio i koristiodugogodišnji direktor EPS-a Milorad Grčić“.

Ona je u Beogradu na konferenciji za novinare Novog policijskog sindikata Srbije „Srbija satrvena korupcijom“ rekla da pet godina javno govori „o kriminalu i korupciji“ u EPS-u gde je radila i „proživljava torturu“.

U video-obraćanju konferenciji navela je da je u sobi prislušnog centra na Ceraku bila oprema za koju je nalog stigao „od tada vrlo bitne figure u Ministarstvu unutrašnjih poslova – državne sekretarke“, i da su odatle „sve stvari nošene njoj na sto“.

„Kad sam pokušala međunarodnoj zajednici da ukažem na to, vrh države me je uhapsio. Proterali su me iz EPS-a, zapalili su mi kuću“, kazala je ona.

Prišić je rekla da je sprovedena istraga prisluškivanja, a da predsednik Srbije Aleksandar Vučić „zna o čemu ja pričam, on je bio direktno upoznat sa tokom istrage“ i da je više puta pisala Vučiću o mobingu koji je doživela u EPS-u i o prislušnom centru..

„Ja sam otkrila taj famozni prislušni centar, trebalo je mnogo ranije da se oglase, a tek posle 5 godina moje borbe neko se setio da se sada bori protiv kriminala i korupcije“, kazala je ona.

Rekla je da je „istraga završena, čekamo potez tužilaštva koje četiri godine čuva u fioci i čeka zeleno svetlo od Aleksandra Vučića“.

Prišić matra da osobe koje su pre dve nedelje uhapšene zbog sumnje da su oštetili EPS „znaju dobro šta su radili i kakva krivična dela su sprovodili“ i dodala da je hapšenje Grčića inscenirano.

Član Novog policijskog sindikata Srbije Zdravko Rajević i uzbunjivač na korupciju i kriminal u državnim organima, rekao je da Prišić trpi neviđenu torturu i da je jedini zločin koji je ona učinila taj što je poslala mejl na adrese više ambasada gde ukazuje na kriminal i korupciju u Srbiji.

Dodao je i da je ona svakodnevno kod zgrade u kojoj stanuje „viđala sumnjiva lica“ i da je na granici „doživela torturu kada je pokušala da ode u inostranstvo“.

Rajević smatra da je ona najverovatnije bila „ubačena u sistem“ ministra Nebojše Stefanovića i Dijane Hrkalović „Nadzor i kontrola“ (NIK) što je značilo da svaka osoba označena u tom sistemu „bude spovedena u nabližu policijsku jedinicu i da se vrši provera identiteta“.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com