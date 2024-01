Veljanovski: RTS prosleđuje novac medijima koji su potrebni vlasti

Profesor Fakulteta političkih nauka (FPN) u penziji Rade Veljanovski smatra da javne nabavke koje je sproveo RTS predstavljaju organizovanu aktivnost da se jedan deo javnog novca iz kog se finansira javni servis, prelije nekim „medijima koji su potrebni vlasti“.

On za list „Danas“, povodom odluke rukovodstva RTS-a da, bez javnog poziva, za reklamiranje u tabloidima Kurir, Informer, Srpski telegraf, Blic, Novosti i Alo izdvoji 36 miliona dinara, kaže da je RTS time pokazao da je deo propagandnog aparata koji radi u interesu vlasti, a ne u javnom interesu, što bi morao i po zakonu, a i po onome što se naziva misija javnog servisa.

„Javni servis, koji bi trebalo da bude paradigma promocije pravih vrednosti, profesionalnih kriterijuma, da ima misiju medijske organizacije koja promoviše najviše vrednosti i novinarstva i profesionalnosti, ulazi u takve aranžmane sa tom vrstom medija koji su srozali naše novinarstvo najniže“, ističe Veljanovski.

S druge strane član Upravnog odbora RTS-a Predrag Azdejković ne vidi nikakav problem u tome da se ta medijska kuća reklamira bilo gde, pa i u tabloidima.

„Svrha reklame je da se dođe do nove publike i informiše stara o novim sadržajima, te je normalno da se RTS reklamira i u tabloidima jer javni servis treba da se obraća svima, te i čitaocima tabloida. Verujem da su stručne službe RTS zadužene za marketing uradile dobro svoj posao i napravile plan kampanje i odredile ciljne grupe do koje hoće da stigne informacija. Složićete se da do određenih grupa potencijalnih gledalaca može da se stigne samo preko reklame u tabloidu“, istakao je Azdejković.

List Danas je preneo i da na njihovo pitanje kako vide to što se javni servis reklamira u medijima koji gotovo redovno krše medijske zakone, Kodeks novinara i sve druge norme novinarstva, generalni direktor RTS Dragan Bujošević i predsednik Upravnog odbora RTS Branislav Klanšček nisu odgovorili.

Inače, javni servis je, prema podacima Portala javnih nabavki, prošle godine potrošio nešto više od 77,8 miliona dinara sa PDV-om za usluge oglašavanja, objavilo je Nezavisno udruženje novinara Srbije (NUNS).

Od toga je 41,8 miliona dinara izdvojeno za plaćanje reklamiranja na bilbordima, dok je 36 miliona dinara otišlo na reklamiranje u štampanim i onlajn medijima kao što su Informer, Srpski telegraf, Alo, Kurir, Novosti i Blic.

