Veselinović: Bilo bi bolje da opozicija ide sa istom listom na sve izbore, ali je sve stvar dogovora

Odbornik Zeleno-levog fronta u Skupštini grada Beograda Dobrica Veselinović ocenio je danas da bi bilo bolje da opozicija i na gradske i na parlamentarne izbore izađe sa istom listom, ali je dodao da je sve stvar dogovora i komunikacije.

Veselinović je za televiziju N1 rekao da se na prošle izbore išlo sa dve liste, jer su istraživanja pokazala da u tom trenutku zajednička lista opozicije ne bi izvela isti broj koliko dve liste.

„Da je normalna situacija ja bih uvek zagovarao da stranke treba same da izlaze na izbore, ali to sad skroz moramo da stavimo sa strane, kontekst je skroz drugačiji“, rekao je on.

Dodao je da šefovi opozicionih odborničkih grupa u Skupštini grada, sa kojima postoji dobra saradnja, danas imaju „konsultativni sastanak“.

„Da bi razmatrali ko je najbolji kandidat i najbolji taktički pristup izborima kako bi smenili vlast Srpske napredne stranke. Nama je to cilj“, rekao je Veselinović.

Govoreći o eventualnoj saradnji sa strankama desne orijentacije, Veselinović je kazao da tu postoje ideološke razlike i da u ovom trenutku jedna lista opozicije, koja uključuje i te stranke, nije izvesna, ali da se posle izbora može razgovarati.

(Beta)

