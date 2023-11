Viola fon Kramon: Vučić diskredituje EU, a uzima od nje novac

Izvestiteljka za Kosovo u Evropskom parlamentu (EP) Viola fon Kramon izjavila je da za novac iz Evropske unije za Zapadni Balkan mora biti snažno uslovljen, te da predsednik Srbije Aleksandar Vučić preko medija koje kontroliše diskredituje Uniju, ali od nje uzima novac.

„Teorijski, preduslovi za proširenje ne mogu biti bolji. A sada imamo i novac u rukama“, izjavila je Fon Kramon podsećajući da je predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen ove nedelje bila na Zapadnom Balkanu i da ona, kako kaže, „pokušava da se reši tog novca“.

Dodala je da smatra da je greška da se novac daje i podržava infrastruktura bez obzira na to kakva se politika vodi u nekoj državi.

„Ali, šta bih ja uradila? Naravno, da bih to morala snažno da uslovljavam, što znači da ne mogu tek tako da dam novac, a posebno ne zemlji kao što je na primer Srbija, gde vidim da se očigledno krše osnovne vrednosti Evropske unije“, reka je evroposlanica iz Nemačke i navela da u Srbiji „opozicija nema pristup medijima, da se aktivisti napadaju, da nema slobodne i nezavisne štampe“.

Ona podseća da je Nemačka jedna od najvećih investitora u Srbiji i da je zbog toga u poslednjih deset godina tamo otvoreno više od osamdeset hiljada radnih mesta, prenosi Dojče vele.

„To je stvorilo ekonomski prosperitet, ali to je i omogućilo Vučiću da cementira svoju političku moć. Morali bismo to da iskoristimo. Morali bismo mnogo više da politički uđemo u to i kažemo: ‘Od vas očekujemo to i to’. I to mora biti rečeno pred kamerama. Ljudi moraju da razumeju da Vučić kontroliše štampu i da već godinama omogućava da Evropska unija, da mi na Zapadu, tu budemo stalno diskreditovani. A novac je uzeo“, rekla je ona.

Dok je u Tirani trajao samit Berlinskog procesa, Vučić je bio u poseti Kini i time je, kako je rekla Fon Kramon, „u stvari šutnuo u zadnjicu šefove država i vlada EU, ali i svoje kolege na Zapadnom Balkanu“.

„Mislim da to ne mora da se trpi. Ako nekoga ne interesuje Evropska unija, onda može da nastavi da igra bez Evropske unije, ali onda mu ne treba ni novac. A znamo da zavisi od tog novca. Zato mislim da bi trebalo da mnogo više koristimo tu kartu i taj instrument“, smatra Viola fon Kramon.

Govoreći o Kosovu i dijalogu Prištine i Beograda, Fon Kramon je ocenila da je Ohridski sporazum „dobra osnova“ čiji je cilj da „omogući Kosovu da načini sledeće korake i da svoj proevropski stav, svoje reforme, može da materijalizuje u procesu pristupanja Evropskoj uniji, a i u procesu pristupanja Savetu Evrope“.

Ipak, kako je naglasila, „koliko god to bilo gorko, jedan uslov mora biti ispunjen, a to je da se u nekoj formi iznese predlog za formiranje srpske zajednice (opština- ZSO). I dokle god to tako teško ide – a to je dva puta potpisano, 2013. i 2015. godine – naravno da se ceo taj proces koči“.

„Ako obe strane pokažu određenu političku volju za postizanje kompromisa, možemo da napravimo ogroman korak napred“, rekla je Fon Kramon.

Ocenila je da „veliki deo provokacija dolazi iz Srbije, u to naravno, nema sumnje – ali, takođe moramo da vidimo da i Kosovo tome daje doprinos“.

Poslanica Evropskog parlamenta Viola fon Kramon ima i poruku za građane Srbije: „Svakako izađite na izbore. I svakako se dobro informišite: za koju stranku da glasam, za koje pojedinačne kandidatkinje i kandidate mogu da glasam, ko je zaista posvećen proevropskoj agendi…“.

