Vukadinović (NSPM): Ostavka premijera došla prekasno da bi nešto promenila u ovoj krizi

Urednik Nove srpske političke misli (NSPM) i politički analitičar Đorđe Vukadinović ocenio je danas da je odluka dosadašnjeg premijera Miloša Vučevića da podnese ostavku došla prekasno da bi nešto promenila u političkim tokovima i sprečila eskalaciju političke i društvene krize u Srbiji.

„Da smo ovakvu konferenciju za medije u Vladi Srbije gledali pre malo manje od tri meseca, odnosno početkom novembra, verujem da bi imala ozbiljan politički odjek i verovatno bi zaustavila procese koji su se u međuvremenu razvili i kulminirali. Nasuprot tome, mislim da ova današnja neće bitno i suštinski uticati na dalji razvoj ili rasplet političke i društvene krize u Srbiji. Ovo možda nije toliko premalo, koliko je prekasno“, rekao je Vukadinović agenciji Beta.

On je ocenio da to što se ta ostavka nije dogodila tada, a jeste sada, definitivno predstavlja ozbiljan politički poraz i udarac za vladajuću Srpsku naprednu stranku, odnosno Aleksandra Vučića lično.

„Bilo da to tumačimo kao da na početku nije shvatio razmere problema i da ih je potcenio, bilo da to shvatimo kao da jeste shvatio, ali nije želeo da prihvati bilo šta što je ličilo na popuštanje zahtevima ‘mrske’ opozicije. Da su tada usledile ostavke (premijera i gradonačelnika Novog Sada), ne bi bilo ovog masovnog studentskog i građanskog bunta, kao i svojevrsne pobune po gradovima i selima širom Srbije“, rekao je on.

Vukadinović je dodao da je očigledno „zakazao taj čuveni i od samog predsednika mnogo hvaljeni politički instinkt“, i da se to dogodilo drugi put u manje od šest meseci.

„U prvom slučaju sa neuspešnom letnjom litijumskom kampanjom, a onda i sa ovim pokušajem upravljanja krizom posle pada nadstrešnice. Kada ga je, konačno, u poslednjih desetak dana stvarnost probudila i trgla iz vlastodržačke inercije i samozadovoljstva, a mislim da je tu prelomni događaj bio masovni skup na Slaviji u Beogradu, onda je Vučić brzo pokušao da vuče poteze za saniranje krize koji su se svi, doslovno, pokazali neuspešnim i kontraproduktivnim, poput jagodinskog mitinga i iscrtavanja falusa po nadvožnjacima i školskim dvorištima“, rekao je on.

Urednik NSPM je rekao da je odluku o ostavci premijera i gradonačenika Novog Sada doneo lično Vučić i da ne treba imati bilo kakvu iluziju da su to autonomne odluke.

„Nisam ubeđen ni da sam Vučić veruje da će ovo sada smiriti situaciju, ali mu daje dodatni manevarski prostor. Kupuje neko vreme da vidi na koju će stranu da krenu stvari i da li će, ipak, doći do nekog malaksavanja protesta. Ili će sada zahtevi biti direktno usmereni prema njemu i njegovoj političkoj odgovornosti“, rekao je on.

Vukadinović je rekao da sada postoje dve institucionalne mogućnosti i da Vučiću obe prilično odgovaraju, ali njihova realizacija više ne zavisi u potpunosti od njega.

„Jedna je da ovakvo stanje sa vladom u tehničkom mandatu razvuče par meseci, pa da onda imenuje novog mandatara iz sadašnje većine. Ili da raspusti skupštinu pa da ide na nove izbore. Teoretski, njemu odgovaraju oba scenarija, ali je pitanje da li će za njihovo sprovođenje prostor dati pobunjeni građani i opozicija. Ako opozicija složno odbije izbore, onda bi njihovo raspisivanje samo produbilo krizu. Što se tiče Vlade u tehničkom mandatu, to bi dodatno iritiralo već ionako iritirane građane i studente“, rekao je on.

Dodao je da bi eventualni pristanak na izbore pod ovim, ili neznatno promenjenim izbornim uslovima, bio neka vrsta „samoubistva za opoziciju“.

„I tako se vraćamo na predlog o prelaznoj ili tehničkoj Vladi, koju su Vučić i njegovi saradnici najmanje 20 puta kategorički odbili. A taj predlog se pojavljuje kao jedini put ili način za koliko-toliko mirno rešenje ove krize. Čemu bi alternativa mogla biti samo haos na ulicama i u društvu“, rekao je on.

(Beta)

