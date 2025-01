Vukadinović: Projekte vlasti podržavaju najstariji građani

Urednik Nove srpske političke misli (NSPM) Đorđe Vukadinović izjavio je da najnovije istražavanje potvrđuje da su manje obrazovani i najstarije kategorije sklone da podržavaju vlast i njene projekte, dok oni obrazovaniji glasaju češće za opoziciju.

On je na TV N1 rekao da vlast zato ne voli da se o nalazima istraživanja govori na ovaj način.

Predstavio je istraživanje sprovedeno u decembru koje je obuhvatalo projekte poput rudarenja litijuma, EXPO i Nacionalnog stadiona.

„Mi smo pokušali da to približimo ljudima, to je relativno jednostavna, ili ne previše komplikovana operacija koju iz nekih razloga mnogi istraživači ne čine. Čak i kada se objavi osnovni nalaz, kao da postoji neka vrsta tabua da se objavi koja je struktura društva, što je elementarna stvar širom sveta. Kod nas se to ne radi. I vlasti je u interesu da prikrije činjenicu da samo dve najstarije kategorije podržavaju i vlast, a onda i njene projekte“, rekao je Vukadinović.

On je predstavio rezultate i po pitanju litijuma gde su sve kategorije, osim najstarije grupe, protiv toga.

„Samo kategorija preko 70 godina je 41,7 odsto za, a 29 odsto protiv“, kaže Vukadinović.

Dodao je da je tu najizrazitije, ali da je slično i u drugim projektima.

„Zašto vlast ne voli da se takvi nalazi forsiraju, iako su deo elementarnog oruđa istraživačkog i analitičkog širom sveta, situacija koja objašnjava stanje na ulicama i u društvu, koja se manifestuje studentskim protestima i podršci njima. Društveno pokretljiviji, mentalno, pa i fizički dinamičniji deo društva je kritičan prema vlasti i njihovim projektima. Što se penjemo gore, to su podložniji ljudi propagandi i manipulaciji“, tvrdi Vukadinović.

On je dodao da su na rezultate istraživanja delimično uticali tragedija u Novom Sadu, blokade i protesti, ali da se nije mnogo urušila podrška vlasti.

„Ono što gledamo na medijima poslednjih dana i pre je grčevita borba Aleksandra Vučića i režima da sačuva svoj rejting. Bore se pre svega za očuvanje svog rejtinga, očuvanje svog biračkog tela, njima je ta kampanja i namenjena. Njihova ciljna grupa, biračko telo, oni prate obraćanja predsednika. Efekat nije da će pokolebati nekog studenta tim gnusnim optužbama, kao što slušamo godinama na račun opozicije, to neće mnogo uticati na njih, na njihovo kolebanje, ali može da utiče da se spreči kolebanje najstarije populacije, to je njihovo centralno biračko telo i glavna meta“, kaže Vukadinović.

Vukadinović je dodao i da su ispitanici podeljeni po tome kojih su operatera korisnici, pa je veće protivljenje projektima vlasti kod onih koji imaju SBB kanale, nego kod onih koji prate Telekomove televizije.

(Beta)

