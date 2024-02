Zamenica kosovskog premijera za VOA: Etničke i nacionalne opštine razdvajaju ljude

Zamenica kosovskog premijera Aljbina Kurtija, Emilija Redžepi, izjavila je povodom obaveze o uspostavljanju Zajednice srpskih opština da „formiranje etničkih, nacionalnih opština može samo da razdvaja ljude i građane“.

„Formiranjem takvih opština – kojima se daje znatna izvršna vlast i kompetencije koje su, sa Aneksom iz Ohrida i nacrtom asocijacije, postojeće – može se stvoriti neka druga Republika Srpska unutar naše države. Stav naše vlade je da nacrt Statuta zajednice damo na procenu Ustavnom sudu. Čekamo mišljenje i posle toga, možda bi kao Vlada trebalo da izradimo naš nacrt, sa kojim ćemo pregovarati sa predstavnicima Evropske unije. Mislim da to nije protiv Srba, to Srbi ne treba tako da shvataju“, rekla je u intervjuu za Glas Amerike (VOA) zvaničnica kosovske Vlade zadužena za pitanja manjina i ljudska prava.

Redžepi, koja u Vašingotnu boravi povodom Molitvenog doručka, rekao je da je „druga stvar koja je zabrinjava da stvaranje etničkih opština, koje direktno daju privilegiju jednom narodu, može biti otvaranje Pandorine kutije“.

„Ja bih, na primer, mogla da tražim bošnjačku opštinu – odnosno opštinu sa većinskim bošnjačkim stanovništvom. I ko to onda posle može da zabrani… Neki drugi narod mogao bi da traži osnivanje neke druge opštine, tursku, romsku, goransku. Za mene su opštine – građanske. Nisu samo za jednu etničku zajednicu. To je servis za sve građane koji žive u jednoj opštini, bez bilo kakve vrste diskriminacije i privilegija“, navela je Redžepi.

Ona je rekla da je projekat koji se dotiče celokupnog građanstva iz redova manjinskih zajednica na Kosovu, počev od Leposavića pa do Dragaša.

Projekat je „dogovoren sa Organizacijom za međunarodne zajednice u Londonu i trajaće od 2024. do 2030. Vrednost projekta je 300 miliona evra. Njime svim pripadnicima lokalnih samouprava u kojima žive manjinske zajednice želimo da obezbedimo pravo i mogućnost da se infrastrukturno i privredno razvijaju. Hoćemo da preko britanskih i naših investitora otvorimo fabrike i zaposlimo ljude. Obezbeđene su i donacije za nevladin sektor i medije“, rekla je Redžepi.

Kada se takvim investicijama podrže inicijative koje dolaze i sa severa i sa juga države, ljudi shvatiti da samo ekonomska povezanost može da garantuje mir i sigurnost i napredak unutar Kosova, naglasila je Redžepi.

Na pitanje da li bi, ukoliko ne bude ispunjena smernica o osnivanju Zajednica opština sa srpskom većinom, to moglo da postane „kamen o vratu u evropskim integracijama Kosova“, Redžepi je rekla da misli da neće doći do toga.

Na pitanje da li je povodom odluke o proglašavanju evra jedinom zakonitom valutom na Kosovu uzeto u obzir da bi to moglo dodatno da osnaži napetosti u kosovskom društvu i udalji srpsku zajednicu od Prištine i dodatno usmeri ka Beogradu, Redžepi je rekla da misli da do toga neće doći i da je guverner kosovske Centralne banke samo sproveo ono što treba.

„Evro je jedina valuta na Kosovu i veliki broj banaka je prisutan u opštinama gde žive Srbi i drugi. Plate i penzije ne uzima samo srpsko stanovništvo, nego i drugi. Smatram da ćemo preko drugih finansijskih institucija pronaći najbolji mogući način, da u što skorijem periodu, ta zabrinutost srpskog i ostalih naroda ne bude na ovakvom nivou“, rekla je.

Zamenica kosovskog premijera je dodala da je kosovska vlada spremna da organizuje izbore na severu.

Ona je rekla da Beograd treba da prestane sa manipulicijom srpske populacije koja živi van Republike Srbije. To nije u redu prema njima samima, ali i prema drugim narodima.

„Srbija uvek želi da nadjača svakog u regionu. To je pre svega u trenutnom političkom delovanju, ali mislim da to međunarodni faktori neće dozvoliti. SAD, pre svega. Ostavimo ljude da bezbedno žive sa svojim komšijama. Zašto stvarati tenzije među njima? I njima takav način života, bez obzira na finansijsku zavisnost, nije u redu. Mislim da se u budućnosti to mora prevazići, ne postoji superioran narod, svi smo jednaki“, poručila je Redžepi.

(Beta)

