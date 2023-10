Završni panel Beogradske bezbednosne konferencije o proširenju EU

Učesnici završnog panela Beogradske bezbednosne konferencije (BSC) zaključili su danas da iako postoji momentum za proširenje EU, države kandidati još uvek nisu prevazišle probleme koji ih zadržavaju u procesu integracija.

Šef delegacije EU u Srbiji Emanuel Žofre zjavio je na panelu o proširenju EU 20 godina posle samita u Solunu da od tog samita nikada nije bilo važno pitnje proširenja kao danas.

„Zaista postoji sjajna prilika i za države regiona Zapadni Balkan. Moramo obnoviti podršku procesa proširenja koji je ranije postojao na prostoru Zapadnog Balkana i koja je nestala zbog dugogodišnjih pregovora“, izjavio je on.

On je rekao da iako postoje određeni izazovi sa kojima se EU suočava u vezi sa proširenjem postoji određen „kapacitet apsorpcije“ koji ona sada ima.

„Dva problema moraju da se rešavaju paralelno. Potrebno je da država kandidat sama sprovodi reforme jer će proces evrointegracija zavisiti na osnovu njenih zasluga. A sa druge strane ćemo se i mi pripremati za proširenje“, rekao je on.

Iz Kancelarije za sprovođenje reformi u Ukrajini Tetjana Kovtun izjavila je da je invazija Rusije na njenu državu ponovo pokrenula pitanje evroitegracija ali i da se njena država sada bori da ostane suverena.

„Možemo da kažemo da je invazija Rusije na Ukrajinu otvorila vrata procesu proširenja, mi vidimo praktično borbu Ukrajine da ostane nezavisna, suverena država na krilima EU“, rekla je ona.

Potpredsednik Evropskog pokreta u Srbiji Vladimir Međak rekao je da Srbija nije uradila mnogo toga na svojoj strani kako bi ubrzala proces pridruživanja.

„Kada je reč o proširenju nažalost podsticaj za tako nešto ne bi postojao da se nije desio rat u Ukrajini“, izjavio je on.

Međak je dodao da političke elite u Srbiji informišu javnost o procesu integracija kroz medije koji su pod njihovom kontrolom.

„Vlasti u Srbiji ispiraju mozak javnosti. Ako se javnosti kaže da se ulazak Srbije u EU neće desiti do 2030. godine, javnost će i misliti da se to neće desiti. Ono što znači ta poruka jeste da vlasti neće uraditi ništa da to i ostvare“, izjavio je on.

On je dodao da političke elite stalno šalju poruke da Srbija ne pripada EU, da joj se njene vrednosti veštački nameću i da se može pridružiti BRIKS-u.

Bivša ministarka u vladi Crne Gore Jovana Marović koja se uključila preko video poziva izjavila je da za Zapadni Balkan momentum o proširenju znači „uobičajen posao“ ali i da je Crna Gora najviše napredovala.

„Ne vidim da političke elite regiona koriste ovu novu priliku da urade nešto. Ne napredujemo u unapređenju demokratija na našoj strani“, izjavila je ona.

Marović je dodala da nije moguće imati određen datum pridruživanja ali da vidi mogućnost da svaka država imati do 2030. godine mapu puta.

(Beta)

