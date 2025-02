Zelenski: Ruski dron oštetio strukturu reaktora u Černobilju, nije zabeležen povećan nivo radijacije

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski optužio je danas ruske snage da su dronom oštetile zaštitnu strukturu oštećenog reaktora černobiljske nuklearne elektrane.

On je dodao da oštećenje nije dovelo do povećanja radijacije.

„Sinoć je ruski dron opremljen visokoeksplozivnom bojevom glavom udario u strukturu koja štiti svet od radijacije u reaktoru broj četiri nuklearne elektrane u Černobilju“, naveo je Zelenski na mreži X.

On je dodao da je požar izazvan eksplozijom „ugašen“ i da se „nivo radijacije nije povećao“.

