Hrvat „pronašao“ lek protiv gripa – pa zasmejao ceo region

Sramota, penzioneri su uništili zdravstvo – rekao je ovaj vitalni i nesvakidašnji deda.

U Hrvatskoj vlada epidemija gripa koja je ove godine izuzetno jaka i odnela je već desetak života. Iz tog razloga, na konferenciji za novinare govorio je i ministar Kujundžić koji je zamolio građane, pogotovo starije, da se što manje kreću u zatvorenim prostorima gde cirkuliše virus gripa.

U ovoj situaciji, nesvakidašnji penzioner iz Zagreba uspeo je da nasmeje ceo region, a s obzirom na to da izgleda veoma dobro za svoje godine, može da se izvuče zaključak da bi ljudi trebalo da ga poslušaju.

– Ne postoji gripa, zlato moje, 82 godine, nikad bolestan, nikad kod doktora. To zapamtite svi. Sramota, penzioneri su uništili zdravstvo. Boli me ruka, boli me noga, sve me boli… Vežbaj, p**** ti ma***** – poručio je vitalni 82-godišnjak.